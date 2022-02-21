Müge Anlı: "Beni Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftaya yine bomba gibi başladı. Müge Anlı arkadaşından gelen bir notu canlı yayında okuyunca yine gündem oldu.

Müge Anlı'ya gelen mesajda "Sana gülmeler yarışır, çok sevmeler, sevilmeler. Burası çok komik; sen Bihter Ziyagilsin..." yazıyordu. Anlı açıklamasında "O hep öyle söyler bana Sen Bihter Ziyagilsin üzülme, der" dedi.

Anlı Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumla hayranlarını güldürdü. Müge Anlı arkadaşına "Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama sonumuz benzemesin" yanıtını verdi.

BİHTER'İN SONU NE OLDU?

Aşkı Mennu karakteri Bihter ile ilgili bu replik yıllardır gündemde. Yasak aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık vermişti.



