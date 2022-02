Her özel gecenin yıldızı, şık ve estetik topuklu ayakkabı ve elbise kombinleri

Kısa elbise bootie, mini etek uzun çizmeler, kalem etek ve kısa topuklu stilettolar... Hızla değişen moda dünyasında popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bir ikili daha var, o da topuklu ayakkabı ve elbiseler. Ne zaman özel bir gece olursa elimizin ilk gittiği parçalar arasındaki topuklu ayakkabı ve elbise, benzersiz uyumlarıyla adeta kırmızı halı töreninde parlayan bir Hollywood yıldızı gibi görünmemizi sağlar. Modanın efsane ikilisinin yarattığı büyüye güveniyor, bu etkiyi tüm gece sürdürmek istiyorsanız en şık topuklu ayakkabı ve elbise kombinlerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Stilettoya yeni açılımlar

Şık bir ayakkabı denince herkesin aklına stiletto ayakkabılar gelir. Aynı anda hem zarif hem çekici olmayı başarabilen stilettolara yepyeni bir bakış açısı getirmeye ne dersiniz? Bir moda klasiği stilettolar, son dönemin gold rengi ile heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Trendlerin öncü markası Nine West, stiletto formun zarafeti ile gold rengin gösterişli tavrını buluşturduğu modeliyle özel gecelerin en ideal seçeneklerinden birini sunar. Her renk ve modelle kusursuzca buluşan ayakkabıları özellikle gold detaylara sahip uzun abiyelerle birleştirebilirsiniz. Nine West Stiletto, dolabınızın en ölümsüz ayakkabısı olmaya aday.

2. Estetik, detaylarda saklanır

Sistina Şapeli Tavanı'nı hala gelmiş geçmiş en mükemmel eserlerden biri yapan ne? Michelangelo'nun olağanüstü yeteneğinin yanında şüphesiz detaylara verdiği büyük önem. Estetiğin ve sanatın detaylarda ortaya çıktığına inanan sanatçılar, yüzyıllardır modanın da en büyük ilhamı olmaya devam ediyor. Bu ilhamın peşinde koşan Trendyolmilla, düz siyah bir elbiseyi gold zincir detaylarla buluşturarak bambaşka bir hava yaratıyor. Özel gecelerde daha asil bir görünüm sevenlerin çok beğeneceği elbiseyi siyah bantlı ayakkabılar veya Nine West'in gold stilettolarıyla tamamlayabilirsiniz. Toplu saç ve uzun gold küpelerle yıldız gibi parlayacağınız elbiseyi kaçırmayın.

3. Masallar diyarından fırlamış gibi

Çoğu kadın küçük bir kız çocuğuyken prenses olmayı hayal eder. Tüllü kabarık elbiseler ve uçuşan saçların büyüsüne kapıldığımız o zamanlar, yetişkin gardırobumuzu oluştururken de referans olmaya devam ediyor. Asee's, içinizdeki büyümemiş o kız çocuğunu mutlu edecek elbisesiyle karşınızda. Ahenkle birleşen tülleri, romantik kol detayı, beli kavrayan lastikleri ve soft rengiyle dikkat çeken model, sizi masal diyarından fırlamış bir prenses gibi hissettirebilir. İçinizdeki çocuğa karşı koyamıyor ve özel gecelerde orijinal stilinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız elbiseye mutlaka şans vermelisiniz.

4. Aşka yolculuk

Beyaz atlı prens, baloyu hızla terk eden güzeller güzeli Sindirella'yı o ayakkabı sayesinde buldu, bir çift cam ayakkabı. Sindirella aşk yolculuğuna adım atarken camın naif ruhu ve kırılgan güzelliğini yansıtan şeffaf ayakkabılarına güvenebileceğini biliyordu. StWenn Princess Şeffaf Ayakkabılar, özel gecelerde tıpkı Sindirella gibi şık ve büyülü hissetmeniz için fırsat sunar. Önündeki taş detaylarıyla estetik görünüşünü daha da güçlendiren modeli, prenses ruhuna uygun tüllü elbiselerle bir araya getirebilirsiniz. Gelinlik veya nişan elbiselerine de romantik bir hava katacak ayakkabı dolabınızda mutlaka yer almalı.

5. Derli toplu

Özel günlerde daha sade ve derli toplu modellerden hoşlanıyor ancak iddianızı da ortaya koymaktan çekinmiyorsanız simli modelleri tercih edebilirsiniz. Işığın oyunları ile belli belirsiz parlayan sim detaylar, yarattığı gizemli şıklıkla herkesi kendine çeker. Briskorry, omuz dekolteli ve vücudu kusursuzca saran maksi elbisesiyle özel günlerin yıldız parçası olmaya aday. Sim detaylarıyla sade ancak güçlü bir hava estiren modeli, nude tonlardaki stilettolarla tamamlayabilirsiniz. Özellikle iş yemeklerinde ciddi ve iddialı bir tavır ortaya koymanızı sağlayacak Briskorry elbise, alışveriş listenizin en başına yerleşmeyi hak ediyor.

6. Klasikten şaşmayın

Ne zaman hızlıca hazırlanmanız gerekse hemen klasik parçalar yardımınıza koşar. Klasik Sivri burun ve kısa topuklu ayakkabılar, özel gecelerde yıldız gibi gözükmek için kısa zamanınız varsa ilk seçenekler arasında yer alır. Debaijia'nın uzun zamandır hayatımızda olan klasik modeli, sim detayları ve topukta yer alan taşlarıyla gösterişi doruklara çıkarır. Düz renk siyah kıyafetlerinize çok yakışacak modeli, Briskorry'nin sim detaylı elbisesiyle de tamamlayabilirsiniz. Kısa topuğu sayesinde çok şık duracağınız günler için ideal bir tercih olan ayakkabılara mutlaka göz atmalısınız.

7. Feminen rüya

Tutku, tehlike ve heyecanın rengi... Yaşam sıvımız kana rengini verirken aynı zamanda bu dünyadan apayrı bir rüyaya yolculuğa çıkaran aykırı renk kırmızı, özel gecelerde hafızalara kazınmak isteyenlerin ilk tercihine dönüşür. Renklerin gücünün farkında olan Lovebox, balık model ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızının yaşamdan ilham alan enerjisini doruklara çıkarır. Kalp yaka ve fırfırlı detaylarıyla da feminen ve çekici bir silüet yaratmayı başaran elbiseyi risk almak istemiyorsanız kırmızı veya siyah tek bantlı ve stiletto ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Ancak "Ben kırmızının hakkını veririm" diyenlerdenseniz modele taş detaylı ayakkabılar da çok yakışır.

8. Biraz abartmaktan zarar gelmez

Kimileri ayakkabıyı sadece tamamlayıcı bir aksesuar olarak gördüğü için elbise seçimi kadar önem vermeyebilir. Fakat gerçek bir moda sever bilir ki ayakkabılar bir kombinin en can alıcı parçası arasında yer alır. Gerçekten stil sahibi olduğunuzu belli eden tek şey, doğru ayakkabı tercihleri olur. Ayakkabıya değer veren tasarımları bulmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak Secret Style, bu tasarımıyla ayakkabının önemini herkese kanıtlar. Saten sivri burunlu ve taş detaylı model, dümdüz elbiseyi bile şık ve estetik gösterebilir. Önündeki fiyonk detayı ile dikkat çeken parçayı iddianızı ortaya koymak için Lovebox'un kırmızı elbisesiyle tamamlayabilirsiniz.

9. Onsuz Olmaz

Birçok renge uyan, her model elbiseyle bütünleşen ve tüm ortamlara uyum sağlayan bir ayakkabı arıyorsanız gümüş renkli ürünleri tercih edebilirsiniz. Bir ayakkabı dolabını onlarsız düşünmek imkansız. Hangi ayakkabıyı giyeceğinize karar veremediğinizde bir çift gümüş ayakkabılarınız varsa aniden çıkan davetlerden korkmanıza gerek yok. Güvenilir dost gibi ayaklarınızı saran Debaijia Ayakkabılar, bileğindeki gold detayları ve asil incisi ile farkını ortaya koymayı başarır. Sim detaylarıyla şıklığın dozunu arttıran modeli, kısa ve mini elbiselerinizle kullanabilirsiniz. Lacivert abiyelerle de bütünleşecek model, dolabınızın demirbaşı olmaya aday.

10. Çılgın ruhlara enerjik pembe

Pembenin her tonu farklı karakterlere büründürür insanı. Pastel bir pembe masum bir tavır ortaya koyarken şeker pembesi hayalperest bir çocuk gibi hayallere dalmanızı sağlar. Açık tonların sakinliğine sığamayan çılgın ruhlara ise pembenin en enerjik hali fuşya yakışır. Atelierby DS, sezonun en hit renklerinden fuşyayı, cazibeli satenle bir araya getirerek kalbinizi fetheder. Siyah, beyaz veya pembe tonlarında uzun bohem elbiselerinizle kusursuz uyumu yakalayacak modeli kolayca gündelik stilinize de uyarlayabilirsiniz. Fuşya ayakkabılar özelikle yaz kokteylleri veya sahil düğünleri için nokta atışı bir tercih olabilir.