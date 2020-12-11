Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillilerle ilerleme devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi.

Antalya Kepez’de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.

DOĞURDUKTAN SONRA KORDONU KESMEDEN BOĞDU

Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı. Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi.

Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı.

Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü?

Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.