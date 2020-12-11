Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillilerle ilerleme devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi.
Antalya Kepez’de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.
Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.
Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı. Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi.
Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı.
Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü?
Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur konusu ele alındı.
Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü. Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur’un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu.
‘Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?’ sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, “Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?” diye konuştu.
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