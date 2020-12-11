MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

11.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müge Anlı'da korkunç olayda yeni gelişme! Bir başka bebeğini de doğumdan sonra...

Müge Anlı’nın programında Kerem Durur'un kaybının araştırıldığı olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddia daha bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi.

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillilerle ilerleme devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi.

Antalya Kepez’de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.

Müge Anlı dehşete düştü! Bebeklerinin birini tandırda diğerini boğarak öldürdüMüge Anlı dehşete düştü! Bebeklerinin birini tandırda diğerini boğarak öldürdü

DOĞURDUKTAN SONRA KORDONU KESMEDEN BOĞDU

Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı. Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi.

Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı.

Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü?

Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.

Müge Anlı korkunç olayın detaylarını açıkladı! 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey...'Müge Anlı korkunç olayın detaylarını açıkladı! 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey...'

OLAYIN GEÇMİŞİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur konusu ele alındı.

İDDİALAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü. Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur’un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu.

‘Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?’ sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, “Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Rafet El Roman'ın kızından olay açıklama! 'Babam bu pozlara...'Rafet El Roman'ın kızından olay açıklama! 'Babam bu pozlara...'
30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?30 Ekim Cuma günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Güneşlenirken kalçasını paylaşmayı ihmal etmedi

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman: Babam müdahale etmez

Rafet El Roman'ın kızından olay açıklama! 'Babam bu pozlara...'

Sermiyan Midyat'ın darp ettiği iddia edilen Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Georgia Harrison çıplak videosu Whatsapp’a düşünce sevgilisini suçlamıştı! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Hakan Taşıyan'a organ nakli: Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer

'Kardeşi böbrek, oğlu karaciğer verecek'

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Murat Aygen koronavirüse yakalandı

Ünlü oyucudan korkutan haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.