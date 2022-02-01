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Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle günden olan Zeynep Ergül tahliye oldu! Sanıklara ise ceza yağdı

01.02.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan ve özlü sözlerle sosyal medyada gündem olan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili suçu gizleme ve delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ergül, cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Cezaevinde bulunan tutuklu bulunan 3 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Müge Anlı ise mahkeme sonucunu canlı yayında açıkladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak, özellikle sosyal medyada caps'lere konu olan Zeynep Zeynep Ergül'ün Müge Anlı'nın programına kızını aramak için çıkmasının ardından, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetiyle ilgili son duruşmada karar çıktı.

ERGÜL'ÜN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kayıp kızını aramak üzere programa katılan ancak daha sonra birçok suça karıştığı ortaya çıkan Zeynep Ergül, sosyal medyada da özlü sözleri ve videolarıyla gündem olmuştu. Zeynep Ergül, suçu gizleme ve delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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SANIKLARA CEZA YAĞDI

Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski Ercan Bozkurt tasarlayarak kasten adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Tutuklu sanık Mustafa Ergül ise kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl, kişiyi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yıl önce kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyordu. kan donduran itirafın gelmesinin ardından Elbay'ın öldürülüp gömüldüğü iddia edilen bağ evinde arama çalışmaları başlatıldı.

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Müge Anlı'nın programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili şüpheleri üzerine çekerken abi Cahit Ergül'ün de olayda parmağının olduğu ortaya çıktı.

Programda kaçakçılıktan fuhuşa kadar türlü suçlarla suçlanan Zeynep Ergül'ün, gittiği her yerde abisinin hem kocası Ercan'ı bıçakladığı hem de abisinin yakın arkadaşı olan Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürüp söz konusu bağ evine gömdüğünü söylemesi, cinayetin aydınlatılmasında önemli rol oynadı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta 3 yıl önce kayıp olduğu düşünülen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlıların tutuklanmasına rağmen cinayeti araştırmaya devam eden Müge Anlı, serbest bırakılan Zeynep Ergül'ü programa tekrar alarak Elbay'ın cesedini sordu.

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Tutuklulardan cinayeti itiraf eden Zeynep'in eşi Ercan Bozkurt'un ise ifadesinde "Mustafa Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı gel oturup konuşalım diye bağ evine çağırıyor. Daha sonra ise Cahit Ergül, Ercan Ercanoğlu ve Zeynep'in eski eşi Ercan bağ evinde buluşuyorlar. Mehmet Muharrem Elbay'ı ilk önce telle boğup öldürüyorlar sonrada bıçaklıyorlar" dediği ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı
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