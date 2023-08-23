Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli bir tweet attı, ortalık karıştı! Sözleri viral oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile uzun yıllar izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Arif Verimli, programdan ayrılışıyla büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise gündeme dair yorumları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Arif Verimli attığı bir tweet ile viral oldu.

Twitter hesabından yazdığı tek cümle ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran Arif Verimli'nin o sözleri herkes tarafından paylaşılmaya başlandı. Verimli, "Herkes çok kuduruk; Hayırlısını diliyorum..." dedi.

Verimli'nin ne söylemek istediği kimse tarafından tam anlaşılmasa da paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Arif Verimli'nin paylaşımının altına; 'Tweet'i çalıcam hocam', 'Modern psikiyatri de bir yere kadar', 'Belki hayırlısı budur' gibi yorumlar yapıldı.