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  4. Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli bir tweet attı, ortalık karıştı! Sözleri viral oldu

Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli bir tweet attı, ortalık karıştı! Sözleri viral oldu

23.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli programdan ayrılışıyla uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise eleştirileri ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli attığı bir tweet ile çok konuşuldu. Arif Verimli'nin o sözleri kısa sürede viral oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile uzun yıllar izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Arif Verimli, programdan ayrılışıyla büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise gündeme dair yorumları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Arif Verimli attığı bir tweet ile viral oldu.

Twitter hesabından yazdığı tek cümle ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran Arif Verimli'nin o sözleri herkes tarafından paylaşılmaya başlandı. Verimli, "Herkes çok kuduruk; Hayırlısını diliyorum..." dedi.

Arif Verimli 3

Verimli'nin ne söylemek istediği kimse tarafından tam anlaşılmasa da paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Arif Verimli paylaşım

Arif Verimli'nin paylaşımının altına; 'Tweet'i çalıcam hocam', 'Modern psikiyatri de bir yere kadar', 'Belki hayırlısı budur' gibi yorumlar yapıldı.

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