Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf! 'Oradakiler gerçeği yansıtmıyor'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılarak sevenlerini üzen Uzman Doktor Arif Verimli, Gökhan Çınar'a bilinmeyenlerini anlattı.

''EVE GELİNCE İÇİM CIZ ETTİ''

Gökhan Çınar'ın ''Nasıl bir eve doğdun?'' sorusunu yanıtlayan Verimli, ''4 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdum. Babam ve annemden inanılmaz bir sevgi gördüm, sonra annemi kaybettim. Annem 50 yaşında enfarktüsten vefat etti. Anne evdeyken pek bir şey anlaşılmıyormuş ama onu toprağa koyduktan sonra eve gelince içim cız etti. Sizi var eden birisinin olmayışı büyük üzüntü... Sonrasında babam 'Çocuklar bizi sevecek, yardım edecek birine ihtiyacımız var' deyip evlendi. 'Anne' demek biraz zor oldu daha sonra alıştım'' ifadelerini kullandı.

''ÜLKEMİZDE MİLYONLARCA KİŞİ BİLGİDEN YOKSUN''

Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, ''Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım.'' dedi.

''YALAN HABERİ YEDİK YANİ''

Arif Verimli, ''Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?'' sorusuna ise ''Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı. Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim. Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum'' yanıtını verdi.

MÜGE ANLI SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, ''Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum'' diyerek konuyu kapattı.

ARİF VERİMLİ EKRANA DÖNECEK Mİ?

Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği sorulan uzman psikiyatrist, ''Çok programdan teklif geldi ama televizyonculuk yeni teknolojilerle değerini kaybediyor. Başka mecralar var, onlar daha etkili'' dedi.



