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Müge Anlı'dan yürekleri ısıtan hareket!

10.05.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatlarına dokunan ve mutluluklarına ortak olan Müge Anlı, Ramazan’da İstanbul Kuştepe’de yaşayan aileleri yalnız bırakmadı. Kızılay görevlilerinin organizasyonuyla 500 gıda kolisinin dağıtıldığı mahallede Roman vatandaşlar davullu zurnalı eğlence düzenlediler. Bir mahalle sakini ise o anlarda, “Herkes hayal eder Müge abla yaşatır" sözleriyle yüzleri güldürdü.

Müge Anlı'dan yürekleri ısıtan hareket!

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte yola çıkan Müge Anlı ekipleri, İstanbul Şişli’ye bağlı Kuştepe’de ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlara 500 Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan sofralarına uzanacak gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşırken mahalle sakinleri mutluluklarını davullu zurnalı göbek atarak paylaştı.

EĞLENCELİ HALLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Adeta bayram havasının estiği mahallede genci yaşlısı davul zurna eşliğinde oynayarak eğlenceli halleri ile yüzleri güldürdü. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sosyal sorumluluk projelerinden olan Okuma Yazma Seferberliği’ni de hatırlatan mahalle sakinleri, teşekkürlerini sundu.

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Eğlenceli diyalogların da yaşandığı o anlarda, mahalle sakinlerinden biri, “Herkes hayal eder Müge abla yaşatır.” derken, yaşlı bir kadın ise, “Sen sarı papatyasın kurban olayım sana yavrum.” Sözleriyle Müge Anlı’ya olan sevgisini dile getirdi.

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Müge Anlı
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