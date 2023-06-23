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Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu boşanıyor mu? İddialara sert çıktı! "Gözü olanın gözü çıksın"

23.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun boşanacakları iddia edildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün itibarıyla sezon finaline çıkacaklarını anımsatıp aslı astarı olmayan haberler yapıldığını belirtti. "Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın" diyen Müge Anlı, "Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu boşanıyor mu? İddialara sert çıktı! "Gözü olanın gözü çıksın"

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacakları yönünde sosyal medyada dolaşan iddialara sinirlendi. 'Rahmi Özkan hayatını kaybetti' haberlerine de ateş püsküren Müge Anlı'nın açıklaması gündem oldu.

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MÜGE ANLI'DAN ASILSIZ İDDİALARI YAPANLAR İÇİN ÇAĞRI

"Şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna 'öldü' diye haber yapmayın. Benim için de 'boşandı' diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa benim sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var. Bunları spam'leyecek mişsiniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz." ifadelerini kullanan Müge Anlı, Rahmi Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

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"ADAM ASLAN GİBİ MAŞALLAH"

Müge Anlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adam aslan gibi maşallah. Ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin. Gerçi Rahmi Bey 'Benim ömrüme ömür katılıyor' diyor. Doğru söylüyor.

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Baştan söyleyeyim kardeşim. Bunları spam'leyeceğiz. Bir şey olsa herhalde bir gazetede falan 'öldüler' diye haberimiz çıkar. İnsanların yaşamları ile mutluluklarına dair böyle haberler yapmak çok çirkin. Zaten Instagram hesabımdan gerekli olan şeyleri yayımlıyorum. Allah Rahmi Bey'e de Şevki Hoca'ma da uzun ömürler versin."

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MÜGE ANLI'DAN 'BOŞANDI' İDDİALARINA YANIT: "GERİ ZEKALILAR!"

İddialara ilişkin tuttuğu nota bakan Müge Anlı "Geri zekalılar o boşandı, bu boşandı" diyerek Güldür Güldür'e selam gönderdi.

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