Müge Anlı ilk kez açıkladı: Kendime yakıştırıyorum!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ve bu programın sunucusu Müge Anlı sık sık gündem oluyor. Özellikle programda yaşanan olaylar ve Anlı'nın tepkileri her daim gündemde yerini alıyor.

Ünlü sunucu geçtiğimiz hafta, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödül alarak başarısını katladı. Müge Anlı ödül sonrası Magazin D kamerasına samimi açıklamalar yaptı.

Anlı kıyafetleriyle ilgili gelen soruya "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum" dedi.

NEDEN HEP ELBİSE GİYİYOR?

Anlı yıllardır aynı tarzda kıyafet tercihiyle ilgili de "Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var aynı şekilde yıllardır böyle" yorumunda bulundu.

Müge Anlı ekranda pantolon giymemesiyle ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" diyor.



