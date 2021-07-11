Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Müge Anlı, yıllardır sunduğu televizyon programıyla hayranlarını ekrana kilitliyor. Her yaptığı olay olan Müge Anlı, bu sefer makyajsız haliyle gündeme geldi.

MÜGE ANLI'NIN MAKYAJSIZ HALİ

İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı, programı sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı.

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı. 47 yaşındaki Anlı'nın doğal güzelliği dikkat çekti.

