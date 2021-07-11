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Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu

11.07.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olduğu iddialarıyla gündemdeydi. Başarılı sunucu bu sefer makyajsız haliyle gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Müge Anlı, yıllardır sunduğu televizyon programıyla hayranlarını ekrana kilitliyor. Her yaptığı olay olan Müge Anlı, bu sefer makyajsız haliyle gündeme geldi.

MÜGE ANLI'NIN MAKYAJSIZ HALİ

İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı, programı sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı.

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Ünlü sunucu Müge Anlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı. 47 yaşındaki Anlı'nın doğal güzelliği dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne bekliyodunuz kleopatramı olacadı
makyaj yapmasada olur harbi kadın seni seviyoruz
gene guzel gene guzel kalbinin guzelligi ,insanlara olan sevgisi sagyisi yuzune yansimis ❤️

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