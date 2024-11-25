Müge Anlı sinirlendi, sosyal yardım tepkisi! "Bu böyle kendini akıllı sanıp geri zekâlı olanlar..."

Müge Anlı son bölümde yaşananlar yine sosyal meydanın gündemine düştü. Müge Anlı konuklardan birinin sosyal yardım konusundaki eleştirilerine sert çıktı.

Müge Anlı açıklamasında sosyal medyada en çok konuşulan isim olduğunu söyleyerek "Almanya'dan gelip annesini arayan kadın Almanya'da sosyal yardımlar var dediğimde ben de Türkiye'de de var dediğim için. Yok mu?" diyerek sinirlendi.

Anlı açıklamasında “Yok mu? Yok mu? Ben zekâsı geri, raporlu insanlara saygı duyuyorum. Aslında onların bize hiç zararı yok. Bu böyle kendini akıllı sanıp gerizekalı olanlar ise son derece rahatsızlık verici" ifadelerini kullandı.

"YAZANLAR GERİZEKALI"

"Yok mu sosyal yardım? He siz sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim" diyerek daha da sinirlenen Müge Anlı devamında şunları söyledi:



Bu millet de geri zekâlı değil yazanlar gerizekalı. Etrafınıza bakınmıyorsanız yanlışını doğrusunu 50 kere söylüyorum. Geri zekalılar gerçekten ya çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz yani."

Sosyal medyada bu sözlere tepki gösterenler varken Müge Anlı en çok konuşulan isim oldu.