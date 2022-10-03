Müge Anlı "Ülke gündemi yıkılırdı" diyerek isyan etmişti! Kız çocuğunu istismar olayında yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan kız çocuğunu istismar olayını konuşuyor. Müge Anlı'nın "İddia ediyorum ülke gündemi yıkılırdı" sözleriyle isyan ettiği olayda önemli bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Müge Anlı programında duyurdu. İşte mide bulandıran, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma ve istismar olayının tüm detayları...

Şemsettin Arslan ve eşi Mevlüde Arslan geçtiğimiz hafta, günlerdir kayıp olan 14 yaşındaki torunları Sümeyye ile ilgili olarak Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Ancak Arslan ailesinin iddiaları tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Çünkü Arslan ailesinin iddiasına göre torunlarından 10 yaş büyük ve 2 çocuk annesi olan Sibel Çetin, torunlarını kaçırmıştı.

İTİRAF ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Bu iddia üzerine 23 yaşındaki Sibel Çetin, yayına bağlanmış ve Sümeyye'nin yanında olduğunu itiraf etmişti. Müge Anlı ise Çetin'e, "Size ait olmayan bir çocuk neden sizin evinizde?" sorusunu yöneltmişti. Bunun üzerine Çetin, "Sahip çıktım" sözleriyle cevap vermişti.

Kısa sürede gündem olan olay sonrası Sibel Çetin gözaltına, 14 yaşındaki kız çocuğu ise devlet korumasına alınmıştı. Müge Anlı'nın tepkisini çeken olay ise bunun ardından yaşanmıştı. Kız çocuğunu istismar ettiği ve bunun fotoğraflarla kanıtlandığı iddia edilen Çetin, serbest kalmıştı.

MÜGE ANLI KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ÜLKE GÜNDEMİ YIKILIRDI

Karar sonrası Müge Anlı, yayında tepki göstermişti. Kararla alakalı olarak Anlı, çocuğu alıkoyan iki çocuk annesi kadının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyerek Akyazı Cumhuriyet Başsavcısına seslenmişti. Anlı, "Sayın başsavcım, sanırım size bazı fotoğraflar ve videolar iletilmedi. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş." şeklinde konuşmuştu.

Anlı elindeki fotoğrafların delil sayıldığını ifade ederek Çetin'in nasıl serbest kaldığını sormuş, kendisi şayet elindeki fotoğrafları yayına verseydi ülke gündeminin yıkılacağını iddia etmişti. Buna karşılık fotoğrafları yayına vermeyeceğini çünkü o fotoğrafların çocuğun menfaatine olduğunu düşünmediğini belirtmişti. Karara isyan eden Anlı, bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için başka ne olması, hangi şartların daha oluşması gerektiğini sorgulamıştı.

FLAŞ GELİŞMEYİ CANLI YAYINDA MÜGE ANLI DUYURDU

Müge Anlı'nın tepki gösterdiği olayın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Anlı, 14 yaşındaki kız çocuğunun ek bir ifade verdiğini duyurdu. Anlı, kız çocuğunun bu ifadede Çetin'in kendisini alıkoyduğunu belirttiğini aktardı.

Öte yandan Anlı, kız çocuğunun ifadesinde iki erkeğin daha adını geçirdiğini söyledi. Anlı, bu gelişmelerin ardından Sibel Çetin ve adı geçen 2 erkeğin tutuklandığını canlı yayında duyurdu.



