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Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Üzerine yürüdü, stüdyo birbirine girdi

03.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının olaylar çıktı. Müge Anlı’nın kısa sürede bulup ailesine müjdeli haberini verdiğini 23 yaşındaki Nebahat Astekin, canlı yayında muhabire saldırdı. Müge Anlı o anlarda çileden çıktı.

İstanbul Fatih, Yenikapı’da yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin, 27 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, Müge Anlı’nın yolunu tuttu.

“SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK”

Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin’in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, “Senin ölümün benim elimden olacak!” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti. Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray’da olduğu müjdesini Nebahat Astekin’in acılı ailesine verdi.

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Aldığı haber karşısında yüreğine su serpilen anne Zeytun Koçak, “Kızımı bu dolandırıcıdan da kurtarın” diyerek stüdyoda bulunan damadına tepki gösterdi.

“NE KADAR AYIP, TERBİYESİZ İNSAN”

Bunun üzerine öfkelenen Hakan Astekin, canlı yayın sırasında kayınvalidesine saldırmaya kalktı. Öfkeli damadın hareketleri karşısında sinirlenen Müge Anlı ise, “Sen niye yaşlı kadının üzerine yürüyorsun. Ne kadar ayıp, bu kadın senin kayınvaliden… Terbiyesiz insan” dedi.

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KAYIP KADIN CANLI YAYINDA MUHABİRE SALDIRDI

Yaşananların ardından günler sonra bulunan kayıp kadınla ilgili edinilen bilgiyi aktarmak üzere canlı yayına bağlanan Müge Anlı muhabiri Buse Deviren, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Deviren yayında sözlerini tamamlayamadan börekçiden çıkan Nebahat Astekin'in saldırısına uğradı.

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Neye uğradığını şaşıran genç muhabir, öfkeli kadını sakinleştirmeye çalışırken bu kez stüdyoda yeniden gerginlik yaşandı. Tarafları uyaran Müge Anlı ise art arda yaşanan olaylar karşısında, “Bu program kavga yeri değil. Sen neden yaşlı kadına saldırıyorsun terbiyesiz adam” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan kaybıyla ilgilenmediği eşini insanlık namına bulunduğu yerden alıp ailesine teslim edebileceğini söyleyen Hakan Astekin, “Ben madde bağımlısıyım. Açık sözlü biriyim. Ben tedavi olamam, asker kaçağıyım. Dengem bozulmuş askerlik yapamam” sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Müge anlı seninle kaderinmiş ya vallah problem çözmek çileden çıkmak.. uzlaştırmak anlatmak vsvs

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