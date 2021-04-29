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  4. Muğla'da dehşet! Eski eşinin evinin yakınında rastgele ateş açıp intihar etti

Muğla'da dehşet! Eski eşinin evinin yakınında rastgele ateş açıp intihar etti

29.04.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Turgut Ş. (47), 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşinin evinin yakınında av tüfeğiyle rastgele ateş açtıktan sonra silahı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Muğla'da dehşet! Eski eşinin evinin yakınında rastgele ateş açıp intihar etti

Olay, saat 21.00 Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak’ta meydana geldi. Turgut Ş., yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi eski eşinin oturduğu evin yakınına gelerek av tüfeği ile rastgele etrafa 5 el ateş açtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevresindekilere korku ve endişe yaşatan Turgut Ş., ardından silahı başına dayayıp, ateşledi. Turgut Ş. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turgut Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Turgut Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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