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Muğla Ula'daki depremler sonrası Naci Görür uyardı: Depremler doğudan batıya göç ediyor

23.04.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da art arda meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor" ifadelerini gördü.

Muğla Ula'daki depremler sonrası Naci Görür uyardı: Depremler doğudan batıya göç ediyor

Muğla'da peş peşe meydana gelen depremler bölgede endişe yarattı. Merkez üssü Ula ilçesi olan, saat 23.38'de ve ardından saat 06.40'ta 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan art arda depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" diye konuştu.

"BU BÖLGEDE EN YAKIN DEPREMLER..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu."

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deprem Muğla naci görür

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