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Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

14.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette partiler arasında ittifak arayışları ve diyaloglar yaşanmaya devam ediyor. Liderler seçimler için tempoyu giderek artırırken sürpriz bir gelişmeyi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce duyurdu. CHP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurup hem muhalefete hem de iktidara sert eleştiriler yönelten İnce, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını dile getirdi.

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

Muharrem İnce, MHP lideri Bahçeli'yle telefon görüşmesini DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaretinde açıkladı. İnce, Bahçeli'nin kendisini arayıp 'En kısa sürede görüşelim' dediğini aktardı. Tüm partilerden randevu talep ettiğini bildiren Muharrem İnce, "Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim" diyerek diğer siyasi partilerle diyaloğa açık kapı bıraktı.

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İnce, beraberindeki parti yöneticileri ile DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Önder Aksakal ile bir süre basına kapalı görüşen İnce, daha sonra yaptığı açıklamada, gıda, tarım ve hayvansal üretimle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

"EN KISA SÜREDE GÖRÜŞELİM"

İnce bir soru üzerine tüm partilerden randevu talep ettiğini belirterek, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'En kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

"SİYASİ YASAK KAVRAMINI ÇOK İLKEL BULUYORUM"

Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin soru üzerine Muharrem İnce, "Türkiye'de yargı yok artık. Türkiye'de yargı iktidarın sopası. Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargıyı unuttuk. Yargı mensupları da buna inanmıyor. Canan Hanımla geçmişte aynı siyasi partide bulunduk, pek çok görüşüne katılmam ama ayrı düşünmemize rağmen, siyasi yasak kavramını 2022 yılında çok ilkel buluyorum. Siyasetçinin yasağını millet verir." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da hukukun toplumda yaşayan herkese bir gün lazım olacağını dile getirdi.

Düşünce suçundan dolayı hiç kimsenin yargılanmaması gerektiğini belirten Aksakal, "Sayın İl Başkanı bir suç işlemişse bunun mutlaka bir karşılığı olacaktır ancak yadırgamamız gereken husus, 9 yıl önce oluşmuş bir hadiseye bugün ceza kesilmesidir." diye konuştu.

İNCE'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP lideri, 2018'de Muharrem İnce'nin CHP'den cumhurbaşkanı adayı olmasını şu sözlerle değerlendirmişti:

"MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun."

(AA)

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