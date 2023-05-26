Muharrem İnce'nin 2. tur kararı merakla bekleniyordu! Dikkat çeken paylaşımlar peş peşe geldi: "Ülkemize hayırlı olsun"

Türkiye pazar günü sandık başına giderek 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere tercihini yapacak. İlk turun ardından dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken ittifaktan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz ise 'Kılıçdaroğlu' dedi. Memleket Partisi'nde geçtiğimiz günlerde ikinci turda nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin MYK toplantısı gerçekleşmişti.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Memleket Partisi MYK toplantısının ardından partinin kurucularından ve PM üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özdoğan paylaşımına "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın" sözleriyle başlarken şöyle devam etti:

"Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol MEMLEKET diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun."

BİR AÇIKLAMA DA İNCE'DEN!

Öte yandan Muharrem İnce dün gece saatlerinde partili gençlerle bir fotoğraf paylaştı. O paylaşıma İnce, "Gençler, evlatlarım; bu yola sizinle birlikte çıktık, sizinle birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz" notunu düştü.