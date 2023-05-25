Kılıçdaroğlu son vaadini açıkladı! Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor... "Faizin tamamı silinecek"

Yaklaşan 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri öncesi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Twitter adresinden, "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size... Vatanını seven sandığa gelsin!" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Sevgili vatandaşlarım, zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle... Faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalara dağılmayacak."

Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size…

Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/DUuA6zC4tO — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023

"VATANINI SEVEN, YARININI DÜŞÜNEN SANDIĞA GELSİN"

Videosunun son kısmında oy kullanma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili yurttaşlarım, 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin, oy versin." dedi.