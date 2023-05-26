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Muharrem İnce son paylaşımıyla pazartesi gününü işaret etti! 'Yeniden başlıyoruz' deyip...

26.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylardan Sinan Oğan, 2. tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi, Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'ndan Adalet Partisi ve Zafer Partisi ise 'Kılıçdaroğlu' dedi. Bir diğer aday olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve partisinden ise herhangi bir resmi destek açıklaması gelmedi. İnce son yaptığı paylaşımla önümüzdeki pazartesi gününü işaret ederek dikkat çeken mesajlar verdi.

Muharrem İnce son paylaşımıyla pazartesi gününü işaret etti! 'Yeniden başlıyoruz' deyip...

Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitmesine artık 48 saatten az kaldı. Seçim heyecanı sürerken siyaset sahnesi 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusunun yanıtına etki edecek gelişmelere tanık olmaya devam ediyor. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından merak edilenlerden biri de Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin nasıl bir tutum sergileyeceğiydi. Muharrem İnce, "Yeniden başlıyoruz" mesajıyla dikkat çekti.

"VAZGEÇTİK Mİ? ASLA!"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muharrem İnce "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!" ifadelerini kullandı.

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"PAZARTESİ GÜNÜ YENİDEN BAŞLIYORUZ"

İnce paylaşımın devamında ise "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz." dedi.

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