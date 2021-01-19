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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiir...

19.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiir...

Hrant Dink 14 yıl önce bugün kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu AGOS Gazetesi'nin önünde katledilmişti. Hrant Dink'i anmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiiri araştırmaya başladı. İşte o şiir...

Hrant Dink bundan 14 yıl önce 19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde yaşamını yitirmişti. Ölümünün üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen sevenleri tarafından her yıl anılan Hrant Dink bu yıl da unutulmadı. Sosyal mecralardan Dink'e özel paylaşımlar yapan kullanıcılar arasında dikkat çeken paylaşımlardan birisi de, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink için yazdığı şiir oldu. 'Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz' sözleriyle dikkat çeken şiir büyük beğeni topladı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiir...

hrant dink

MUHSİN YAZICIOĞLU: "YİNE DEVLETİN BİRLİĞİNE KURŞUN SIKILDI"

Hrant Dink'in, Agos gazetesi binasının önünde katledilişinin hemen ardından şiir yazan Yazıcıoğlu şiirle ilgili duygularını yıllar önce paylaşmıştı. "Hrant Dink için şiir yazarken hangi ruh hali içindeydiniz" sorusuna cevap veren Yazıcıoğlu, cinayeti televizyondan duyar duymaz, arkasından da görüntüyü seyrettiğinde bir şiir yazdığını ve o şiiri daha sonra hatıra olarak sakladığını açıkladı. "İlk olarak, bir insan canı gitti, yine devletin birliğine kurşun sıkıldı, yine milletin huzuruna kurşun sıkıldı" diyerek de açıklamasına devam etti.

muhsin yazıcıoğlu

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HRANT DİNK'E YAZDIĞI ŞİİR

Yine bir korku ve telaş arasında kalakaldık
Yine ne derler diye endişelendik maktulün başında
Timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarımız
Caniyi besleyen korku ve telaşlarımız...
Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz
İnsan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz...
Kan sızıyor Fırat’ın delinmiş tabanından toprağına
Bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor
Oğlunun adını Fatih koyan bütün Ermenilerle birlikte...

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