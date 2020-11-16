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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

16.11.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

(AA)

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