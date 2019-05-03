Muhtar olduğunu dava takibi için geldiği adliyede öğrendi

Bursa'nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'nde, seçimi kazanan muhtar ile azasının yargılandıkları davada hüküm giydikleri ve cezalarının infaz edildiği ortaya çıkınca muhtarlık el değiştirdi. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçeye bağlı kırsal Bayındır Mahallesi'nde 5 aday yarıştı.

Mahallenin bu tarihe kadar muhtarlığını yapan Lütfü Erol, rakiplerinden Halil Tuncer karşısında 39 oy farkla seçimi kaybetti ve ikinci sırada yer aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından mazbatası verilen Tuncer, görevi Erol'dan devraldı.

Daha sonra diğer adaylardan Kadir Tuncer, seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

İtiraza gerekçe olarak, Halil Tuncer ve azalarından Nazif Türedi hakkında 1993 yılında yargılandıkları bir davada Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verilmesi gösterildi.

Başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, Tuncer ve Türedi'nin 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildiğini, cezalarının infazının gerçekleştiğini tespit etti ve seçilme yeterliliklerinin olmadığına karar verdi.