Müjde! Bu besinler sevgilisi olmayanları mutlu ediyor

Triptofan salınımını arttırmak için süt, peynir, yoğurt, kırmızı et, yumurta tüketimini arttırırken, serotoninin üretim esnasında kullanılan B vitamini alınımını arttırmak için ise balık, ceviz, fıstık, keten tohumu, ıspanak, karnabahar ve kuru baklagil tüketimini arttırmak gerekir. Bunun dışında, şeker seviyesinin düşmesi, stres durumunu arttıracağından, serotonin salınımını azaltacaktır. Bu yüzden şeker seviyesini dengede tutacak besinler tüketilmeli ve ara öğünler mutlaka yapılmalıdır.

Mutluluk hormonu, diğer adı ile serotonin nörotransmitter'dir. Yani sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir. Serotonin salınımı bireyde mutlu, enerjik olma gibi bir his uyandırırken, eksikliğinde ise uyku hali, mutsuz olma ve depresif etkiye neden olabilir. Serotonin salınımını arttırmanın birden fazla yolu vardır. Bunlar; egzersiz yapma, gün ışığından yararlanma, masaj yaptırma, stresten uzak kalma, yeterli ve dengeli beslenmedir.

Mutluluğumuzu arttıracak beslenme programımızı ise günümüze şu şekilde yayabilir ve gün boyu mutlu hissedebiliriz.

Kahvaltıda yumurta, peynir, kepekli ekmek, öğle yemeğinde et ve et ürünleri, akşam yemeğinde et tüketiminin yanı sıra kuru baklagil, şeker seviyesinin dengede kalıp, düşmemesi için ara öğünlerde ise ceviz, fındık gibi besinleri tüketerek serotonin salınımını artırabiliriz.