KADIN

Mükemmel cildin sırrı bu 9 faydalı alışkanlıkta yatıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 30.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesi kışın da kendini yavaş yavaş hissettirmesiyle cilt kurulukları da kendini göstermeye başladı. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için 9 faydalı alışkanlık önerisinde bulundu.

Mükemmel cildin sırrı bu 9 faydalı alışkanlıkta yatıyor

Vücudun en büyük organı olan cilt, iç sistemin korunması için önemli bir bariyer oluşturuyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde havanın soğuk ve rüzgârlı olması nedeniyle cilt kuruluğu ve buna bağlı olarak da başta egzama olmak üzere dermatolojik sorunlarda da artış görülebiliyor. İşte Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz'ın, canlı ve sağlıklı bir cilt için yapılması gereken önerileri...

SU İÇİLMELİ

Su içmek deride ısı ve nem dengesi sağlar. Kuru deri yeterince sağlam bir bariyer olmaz. Bakteri, virüs bulaşmasını kolaylaşır. Enfeksiyon riski artar. Kuru deri kaşınır. Yaşam kalitesi azalır. Su içmek ve su oranı yüksek salatalık gibi sebzelerin tüketilmesi deri kalitesinin artırılması için önemli.

ŞEKER VE HAZIR GIDADAN UZAK DURULMALI

Sağlıklı beslenme gıda gruplarının dengeli tüketimi, doğal ve işlem görmemiş ürünlerin tercih edilmesi kadar rafine şeker beslenmeden çıkarılmalı. Şeker, hücre hasarı, deri yaşlanması ve sarkmasında önemli rol oynar. Hazır gıda ve içeceklerin beslenmeden çıkartılması üç ay gibi kısa bir sürede deri kalitesinde belirgin artışla sonuçlanır.

2

GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI

Güneş ya da solaryum kaynaklı UV ışınları, deride kırışıklık, nem ve sıkılık kaybı, deri kanseri gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Floresan kaynaklı görünür ışık da benzer sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mevsim, cilt tipi ve bulunduğunuz yarım küreye uygun güneş koruma faktörlü gündüz cilt bakım ürününün kullanımı, en önemli yaşlanma karşıtı bakımdır.

SİGARA İÇİLMEMELİ

Sigara içmek deri yüzeyinde oksijenlenmeyi azaltır. Ayrıca sigara içerken mimik kullanımı da kırışıklıkların derinleşmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle sigara içmemek cilt için önemli yatırımdır.

SPOR YAPILMALI

Spor yapmak dolaşımı hızlandırır ve deri yüzeyinde oksijenlenmeyi artırır. Spor sırasında salınan dopamin, serotonin ve endorfin mutluluk sağlar. Sağlıklı beden ve ruh hali deriye yansır, cilt ışıldar.

MAKYAJLA UYUNMAMALI

Çevre kirliliği, leke riskini artırır. Bu nedenle eve döner dönmez cildin günün kirinden arındırılması gerekir. Gözenek sağlığı için makyajla uyumamak önemli. Temizlik malzemesi seçimi, kişiye özel olmalı. En doğru seçenek için konuda deneyimli bir dermatoloji uzmanına başvurmak oldukça faydalı olur.

1

NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI

Nem her cildin neme ihtiyacı vardır; ancak nem oranı kişiden kişiye değişir. Deri, sıklıkla yağlı, karma, normal ya da kuru olarak sınıflandırılsa da nemlendirici seçiminin, kişiye ve mevsime özel olarak dermatoloji doktoru desteğiyle seçimi en sağlıklı sonucu sağlar.

DÜZENLİ BEN MUAYENESİ YAPILMALI

Düzenli ben muayenesi ben sayısı, renk ve dağılımı, maruz kalınan güneş hasarının değerlendirilmesi, deri kanserinin önlenmesinde önemlidir. Risk sınıflamasına göre düzenli aralıklarla ben ve deri muayenesi önlem ve erken tanı ile hayat kurtarır.

DÜZENLİ CİLT BAKIMI DERİ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Dermatoloji uzmanı gözetiminde cilt bakımı, hydrafacial tarzı uygulamaları düzenli yaptırmak, deri sağlığı için oldukça önemli. Deri sağlıklı görünse dahi, önleyici tıp yaklaşımıyla, deri yaşlanması ve deri kanserini önleyici bakım danışmanlığı ve uygulamalarının sağlıklı ve deneyimli ellerden alınması büyük kazançtır.

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolayPortakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay
17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kışın cilt bakımı cilt sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım'dan ayrılan Esra Eron'a yanıt geldi!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

İlginizi Çekebilir

17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz

17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz

Cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler! Bazı hataları çok sık yapıyoruz

Cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler! Bazı hataları çok sık yapıyoruz

Asyalı kadınların bir bildiği var! Kaşık tekniğini biliyor muydunuz?

Asyalı kadınların bir bildiği var! Kaşık tekniğini biliyor muydunuz?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'li yaşlarda cilt bakımına dikkat! Bu üç aşama çok önemli

20'li yaşlarda cilt bakımına dikkat! Bu üç aşama çok önemli

Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay

Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay

17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz

17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz

Kremi kokusuna göre seçmeyin! Bilinçsiz kullanım sağlığı tehdit ediyor

Kremi kokusuna göre seçmeyin! Bilinçsiz kullanım sağlığı tehdit ediyor

Cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler! Bazı hataları çok sık yapıyoruz

Cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler! Bazı hataları çok sık yapıyoruz

Asyalı kadınların bir bildiği var! Kaşık tekniğini biliyor muydunuz?

Asyalı kadınların bir bildiği var! Kaşık tekniğini biliyor muydunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.