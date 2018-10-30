Mükemmel cildin sırrı bu 9 faydalı alışkanlıkta yatıyor

Vücudun en büyük organı olan cilt, iç sistemin korunması için önemli bir bariyer oluşturuyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde havanın soğuk ve rüzgârlı olması nedeniyle cilt kuruluğu ve buna bağlı olarak da başta egzama olmak üzere dermatolojik sorunlarda da artış görülebiliyor. İşte Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz'ın, canlı ve sağlıklı bir cilt için yapılması gereken önerileri...

SU İÇİLMELİ

Su içmek deride ısı ve nem dengesi sağlar. Kuru deri yeterince sağlam bir bariyer olmaz. Bakteri, virüs bulaşmasını kolaylaşır. Enfeksiyon riski artar. Kuru deri kaşınır. Yaşam kalitesi azalır. Su içmek ve su oranı yüksek salatalık gibi sebzelerin tüketilmesi deri kalitesinin artırılması için önemli.

ŞEKER VE HAZIR GIDADAN UZAK DURULMALI

Sağlıklı beslenme gıda gruplarının dengeli tüketimi, doğal ve işlem görmemiş ürünlerin tercih edilmesi kadar rafine şeker beslenmeden çıkarılmalı. Şeker, hücre hasarı, deri yaşlanması ve sarkmasında önemli rol oynar. Hazır gıda ve içeceklerin beslenmeden çıkartılması üç ay gibi kısa bir sürede deri kalitesinde belirgin artışla sonuçlanır.