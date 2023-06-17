Murat Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri gerilimi arttırdı! CHP'li isimden sert sözler 'Bu kadar meraklıysa...'

CHP'de seçimlerin ardından tartışmalar ve merak uyandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle CHP'li isimlerden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu konusunda farklı açıklamalar gelirken son olarak Murat Ongun'un sosyal medyada beğendiği paylaşımların gündem olması yeni bir tartışmayı doğurdu. Ongun'a sert cevap ise Deniz Demir'den geldi.

O BEĞENİLER GÜNDEM OLDU

Murat Ongun'un Twitter'da CHP'li Bülent Kuşoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır eleştirilerin yapıldığı paylaşımları beğenmesi gündem yarattı.

Ongun'un beğendiği paylaşımların görüntülerinin derlendiği bir başka paylaşımı alıntılayan Deniz Demir, attığı tweet'te sert ifadeler kullandı.

"BU KADAR MERAKLIYSA..."

Deniz Demir paylaşımında, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." İfadelerini kullandı.

CHP'li Bülent Kuşoğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

