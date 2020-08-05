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Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 01:50 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e şarkıcı Tuğba Ekinci'den destek geldi. Murat Övüç ile olan fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tuğba Ekinci, "O bizim neşemiz çok üzülüyor ve ağlıyor" notunu yazdı.

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç, daha önce polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a sahnede ettiği küfürlerle büyük tepki toplamıştı. Övüç, Pınar Gültekin cinayetinin ardından ise ortaya çıkan eski bir videosunda kadınlar hakkında söyledikleriyle de tepkileri üzerine çekmişti.

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KADINLAR TARAFINDAN KOVULMUŞTU!

Önceki gün Bodrum'da İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına girmeye çalışan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, burada da tepkiyle karşılaşmış ve kadınlar tarafından alandan kovulmuştu.

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Üst üste ortaya çıkan videolarının ardından ise Murat Övüç'e bir darbe de ünlü söz yazarlarından geldi. Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin ile Yazdığım, Hadi Hadi ve Çalkala gibi şarkıların sahibi Aslızen, Murat Övüç'e şarkılarını söylemeyi yasakladıklarını açıkladı.

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TUĞBA EKİNCİ DESTEK VERDİ!

Söylediği şok sözler nedeniyle zor günler yaşayan Murat Övüç'e tek destek ise şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Yeni şarkısının tanıtımı için paylaştığı kalça fotoğrafıyla gündeme gelen Ekinci, bu defa ise Murat Övüç'le olan ilginç bir kareyi paylaştı. Ekinci paylaşımına "O bizim neşemiz çok üzülüyor. Sapıkları ve kötü insanları savunacağını nasıl anlarsınız. Normal kadın erkek ilişkisi için söyledikleriyle ne alakası var, kadına şiddetde bulunan aciz insanlarla. Çok üzülüyor ve ağlıyor" notunu yazdı.

tugba

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