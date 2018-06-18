Murat Övüç'ten tepki çeken 'at' paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç Instagram'dan yayınladığı videosunda, "Heybeliada'dayız. Buranın en büyük özelliklerinden biri faytonların olması. Ada turu yaptırıyorlar. Gideceğiniz her yere sizi götürüyor. Tarihi bir geleneği yansıtmaya çalışıyorlar. İnsanlar ekmek parası kazanıyor. Birkaç tane salak demiş ki, 'Atlara günah değil mi?' Atlar benim mi kız! O atlar var ya o atlar sana atlar akıllı ol' sözlerini sarf etti.

Övüç, paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere maruz kalınca videoyu yayından kaldırdı.

