MAGAZİN

Murat Övüç'ten tepki çeken 'at' paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Instagram'dan yayınladığı son videosunda zulüm gören atlarla ilgili sarf ettiği sözler takipçilerinin tepkisini çekti.

Murat Övüç'ten tepki çeken 'at' paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç Instagram'dan yayınladığı videosunda, "Heybeliada'dayız. Buranın en büyük özelliklerinden biri faytonların olması. Ada turu yaptırıyorlar. Gideceğiniz her yere sizi götürüyor. Tarihi bir geleneği yansıtmaya çalışıyorlar. İnsanlar ekmek parası kazanıyor. Birkaç tane salak demiş ki, 'Atlara günah değil mi?' Atlar benim mi kız! O atlar var ya o atlar sana atlar akıllı ol' sözlerini sarf etti.

Övüç, paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere maruz kalınca videoyu yayından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç büyükada fayton

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