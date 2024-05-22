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  4. Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün Cannes'da! "17 senedir bu güzellikleri bekliyoruz"

Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün Cannes'da! "17 senedir bu güzellikleri bekliyoruz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 15:15
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2007'de yayınlanan Asi dizisinde başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün Cannes'da bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra birlikte poz vermesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün Cannes'da! "17 senedir bu güzellikleri bekliyoruz"

17 yıl önce Asi dizisinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım ünlü Amerikan dergisi Vanity Fair‘in Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen davetine katıldı.

Dünya starlarıyla bir araya gelen ikili beraber poz verince sosyal medya yıkıldı. İkilinin gecede beraber çekilen fotoğrafları sevenleri tarafından dizideki pozlarıyla karşılaştırıldı.

İki oyuncu gecede şıklıklarıyla göz kamaştırırken Asi'nin yıldızlarına yorum yağdı.

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Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün pozlarına "17 senedir bu güzellikleri bekliyoruz ne olur yeni dizi", "Duygulandım", "Muhteşem ikili" yorumları yağdı.


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Murat Yıldırım
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