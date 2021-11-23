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Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müslüme'yi dedesi mi öldürdü?

23.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir Müslüme bebeğin ölümünü konuşuluyor. Yörük Kızı Müslüme Yağal Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolmuş ve cansız bedeni günler sonra bulunmuştu. Yağal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada küçük kızın dedesi Hasan Yağal'ın tutuklandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müslüme'yi dedesi mi öldürdü?

Kayıp yörük kızı Müslüme'den ölüm haberi geldi. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tutuklandı. Bu kapsamda Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müslüme'yi dedesi mi öldürdü? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MÜSLÜME OLAYI NEDİR?

Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme 10 Kasım'da 17.00 sıralarında kayıplara karıştı. Müslüme'yi bulamayan ailesi güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri gönderildi. Müslüme'yi arama çalışmalarının 10'uncu gününde küçük kızın cansız bedenine rastlandı. Müslüme'nin cansız bedeni, ailesinin kurduğu çadıra 7 kilometre uzaklıkta Karaağaç mevkiindeydi. Müslüme'nin cansız bedeni Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sonrasında otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsiden sonra Müslüme'nin cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

AİLE ÜYELERİNİN İFADESİ ALINDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu 10 Kasım'da jandarma ekipleri Müslüme Yağal'ın anne ve babası dahil yakınlarının ifadesini aldı. Anneanne Müslüme Yağal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri şüpheli sıfatıyla 3 gün gözaltında kaldı ve geçtiğimiz gün adliyeye gönderildi. Sorgulamaların ardından anne, baba ve kardeşlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ancak dede Hasan Yağal Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müslüme'yi dedesi mi öldürdü?

MÜSLÜME’Yİ DEDESİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tamamen netliğe kavuşması için yayın yasağı kararı alındığı belirtilmişti. Dolayısıyla Müslüme'nin katilinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Otopsi sonucunun çıkmasıyla Müslüme'nin katili belli olacak.

"KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak köpeklerin havlaması üzerine o bölgeye gittiğini ve Müslüme'yi bulduğunu ifade ederek, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.


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