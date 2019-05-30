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Muş'ta yetim ve öksüz öğrencilere çalışma masası dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 21:22 | Son Güncelleme

Muş'ta yetim ve öksüz öğrencilere çalışma masası dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yetim ve öksüz öğrencilere 150 çalışma masası ve sandalye dağıttı.

Bulanık Spor Salonu'ndaki dağıtım töreninde konuşan Vali İlker Gündüzöz, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal proje kapsamında Bulanık'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Devletin yetim, öksüz ve fakirin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çok önemli hizmetler yaptı. Devlet olarak güzel bir noktadayız. Bugün Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinden daha ilerdeyiz. Bizi Avrupa kapısında bekletenler, bizim bu gelişmeleri görsünler istiyoruz. Eğitim alanında yapılan her işin arkasındayız. Eğitim son derece önemlidir. Çocuklarınızı okutun, okuyan insan yanlış yollara sapmaz. Her problemin başı cehalettir. Tüm çocuklarımızı okutun."

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da "Yetim ve öksüz çocuklara yardım" projesinin üçüncü kısmını hayata geçirdiklerini belirterek, "Devletimizin kucaklayıcı çatısı altında himaye edilen yetim ve öksüz çocuklarımıza devlet olmanın gereğini de yerine getirmek adına 150 çocuğumuza çalışma masası ve sandalye dağıttık. Geçen yıl da 315 çocuğumuza dağıttık. Bu yıl ile beraber 465 yetim ve öksüz çocuğa yardım ettik. Bu çocukların eğitiminden biz sorumluyuz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere masa ve sandalye dağıtımı yapıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve kurum amirleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulanık çalışma masası öksüz yetim

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