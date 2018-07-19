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Mustafa Ceceli çaldı İntizar söyledi! Şaşırtan video

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 14:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin meslektaşı İntizar hakkında aldırdığı mahkeme kararı sıcaklığını korurken, sosyal medyaya düşen bir video izleyenleri şaşırttı.

Mustafa Ceceli çaldı İntizar söyledi! Şaşırtan video

Eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’ın samimi görüntülerini mahkemeye verdiği ve sonrasında sosyal medyada yayılmasını sağladığı gerekçesiyle topa tutulan şarkıcı Mustafa Ceceli, sürpriz bir çıkış yaparak şarkıcı İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından İntizar cephesinden gelecek bir açıklama beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ikilinin bir dönem arasından su sızmadığını gösterdi.

Sosyal medyada dolaşan videoda İntizar’ın şarkısına gitarıyla eşlik eden Ceceli’yi görüyoruz. İkiliyi bu keyifli anlarda görüntüye alan kişininse, Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in olabileceği iddia edildi.


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Vayyy... Ortaklar :)))))
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