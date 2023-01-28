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Mustafa Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

28.01.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçime yaklaşırken partiler ve siyasilere ilişkin haberler yakından takip ediliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim bu seçimlerdeki oy hedefimiz yüzde 4-5 arası bir oydur" diyen Destici, "Büyük Birlik Partisi'nin genel partilerin potansiyelleri içerisinde baktığımızda yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeli vardır" dedi. Destici'nin açıklaması karşısında program sunucusunun şaşırdığı gözlendi.

Mustafa Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için tarih olarak 14 Mayıs işaret edildi. Tarihin net olarak belirli olması sonrasında siyasetin gündemi de hareketlendi. Partiler ve siyasilerin açıklamaları yakından takip edilirken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katıldığı programda partisinin oy oranıyla ilgili sözleri gündem oldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIK TARTIŞMASI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. "Saha çalışmalarında Cumhurbaşkanımız az bir oranla da olsa 50'nin üzerinde" diyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1. dönemini tamamlıyor, 2. dönemde çok rahat aday olabilir" dedi.

"YÜZDE 30'UN ÜZERİNE BİR OY POTANSİYELİMİZ VAR"

Partisinin oy oranıyla ilgili Destici şunları ifade etti:

"Bizim bu seçimlerdeki oy hedefimiz yüzde 4-5 arası bir oydur. Ama halkımız daha yüksek bir oy verirse bundan da büyük memnuniyet duyarız. Büyük Birlik Partisi'nin potansiyeli bu mu? Hayır. Büyük Birlik Partisi'nin genel partilerin potansiyelleri içerisinde baktığımızda yüzde 30'un üzerinde bir oy potansiyeli vardır."

SUNUCU ŞAŞIRDI

Bu açıklama sonrası şaşıran Mehmet Akif Ersoy, "Yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeli var cümlesi iddialı bir cümle değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Destici bu soruya "Hayır. Bu bir saha anketi sonucu" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi

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