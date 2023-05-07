Müstehcen kıyafetler seviyor... Demi Rose fileli tarzıyla kıvrımlarını sergiledi!

28 yaşındaki İngiliz model Demi Rose hayranlarından beğeni toplamaya devam ediyor. Müstehcen seçimleriyle dikkat çeken ve kıvrımlarını sergilemekten haz alan Rose yine pozlarını paylaştı.

On yıldan fazla bir süredir modellik yapan ve okul döneminde zulme maruz kaldıktan sonra kariyerinin bir 'lütuf' olduğunu düşünen Rose sosyal medyanın en iddialı isimlerinden.

Demi Rose son olarak file bir seçim yaptı. Büyük göğüslerine küçük gelen sütyeni ve tangasıyla kıvrımlarını sergileyen modele hayranlarından beğeni yağdı.

CİNSEL TERCİH İTİRAFI

Cinselliğine dair da çok konuşmayan Rose kısa süre önce herkesi şaşırtan bir açıklama yapmıştı. 'Erkekler mi, kızlar mı yoksa ikisi birden mi?' diyen bir takipçisine Rose "Kızları erkeklerden daha çok sevdiğim bir dönemden geçtim. Şimdi erkeklerle daha çok ilgileniyorum" yanıtını vermişti.



