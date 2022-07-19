Müstehcen siteye üye olmuştu! Ebru Polat üstsüz poz verdi

Al Sana Haber programında birlikte sunuculuk yaparken sık sık kavga eden Bahar Candan ve Ebru Polat arka arkaya dünyada popüler olan Onlyfans'a girdi. Müstehcen paylaşımların yapıldığı sitede kullanıcılar kendilerine üye olan kişilerden para kazanıyor. Bahar Candan üyeliğini üstsüz pozla duyurmuştu. Bir poz da Ebru Polat'tan geldi.

Şarkıcı Ebru Polat müstehcen site için elinden geleni yapıyor. Kısacık şortunun üstüne hiçbir şey giymeyen Polat üstsüz şekilde arkasını dönerek poz verdi.

Son dönemde sütyensiz paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan Ebru Polat bu pozuyla da adından söz ettirmeyi başardı.



