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Mutfak Bahane BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! Mutfak Bahane 2 Aralık 2022 kazananı BELLİ OLDU!

02.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Mutfak Bahane'de bugün final günü. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Mutfak Bahane'de en büyük puanı alarak birinci olan yarışmacıya 10 altın bilezik verildi. Peki, Mutfak Bahane birincisi kim? Mutfak Bahane 2 Aralık 2022 kazananı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Mutfak Bahane BİRİNCİSİ AÇIKLANDI! Mutfak Bahane 2 Aralık 2022 kazananı BELLİ OLDU!

Mutfak Bahane'de bugün final heyecanı var. Tüm yarışma takipçileri Mutfak Bahane birincisi kim? Mutfak Bahane 2 Aralık 2022 kazanı belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Derya Taşbaşı ile ekrana gelmeye devam Mutfak Bahane'de kazanan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oldu.

MUTFAK BAHANE BİRİNCİSİ KİM?

Mutfak Bahane 2 Aralık 2022 kazananı belli oldu. Bu hafta Mutfak Bahane'de
10 bileziğin sahibi Bahar oldu.

Mutfak Bahane

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Derya Taşbaşı, 1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayan başarılı sunucu bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.

Projenin sona ermesinin ardından Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya Taşbaşı, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda katıldığı yarışmalarda ödüller kazanan başarılı isim Milano Domus Akademi de bir dönem burslu olarak okuma şansı elde etti.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, ilk kamera önü deneyimini Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde yaşadı. Oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam eden güzel isim ayrıca bu sure içerisinde çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yer aldı.

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