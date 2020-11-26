Mutfak çekmecenize diş macunu koyun ve olacaklara hazır olun

Temizliği çok daha kolay hale getiren diş macunu mutfakta neler neler yapıyor!
Bardağınızın altına bardak altlığı koymayı unuttunuz mu ve şimdi tahta masanızda o çirkin su izleri var mı? Merak etmeyin. Su işaretine biraz diş macunu sürün ve ardından bir bezle ovalayın. Su işareti hala orada mı? İşlemi tekrarlayın.
Gümüş çatal bıçak takımınız biraz donuk görünüyor ve yeniden parlamasını mı istiyorsunuz? Biraz diş macunu ile temizleyin. Çatal bıçak takımına biraz macun sürün ve ardından bulaşık deterjanıyla temizleyin. Yeni kadar iyi görünecek!
Balık hazırladıysanız veya sarımsak dilimlediyseniz, ne kadar sabunla yıkarsanız yıkayın, elleriniz onun kokusunu saatlerce taşıyacaktır. Ellerinizi diş macunu ile yıkayarak bu hoş olmayan kokuyu giderebilirsiniz.
Herkes, içinde saklanan kalıntılardan gelen kokuyu tutan plastik kaplar sorununa aşina olacaktır. Plastiklerinizin temiz olduğunu bilmenize rağmen, yine de kirli kokuyor . Bir ovucu veya sünger üzerine biraz diş macunu koyun ve plastik kabın içini fırçalayın. Sonra kabı bulaşık deterjanıyla yıkayın veya bulaşık makinesine koyun. Koku gitmiş olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum