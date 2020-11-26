Mutfak çekmecenize diş macunu koyun ve olacaklara hazır olun

Temizliği çok daha kolay hale getiren diş macunu mutfakta neler neler yapıyor!

SU İZLERİNİ GİDERİN

Bardağınızın altına bardak altlığı koymayı unuttunuz mu ve şimdi tahta masanızda o çirkin su izleri var mı? Merak etmeyin. Su işaretine biraz diş macunu sürün ve ardından bir bezle ovalayın. Su işareti hala orada mı? İşlemi tekrarlayın.

ÇELİKLERİNİZİ TEKRAR PARLATIN

Gümüş çatal bıçak takımınız biraz donuk görünüyor ve yeniden parlamasını mı istiyorsunuz? Biraz diş macunu ile temizleyin. Çatal bıçak takımına biraz macun sürün ve ardından bulaşık deterjanıyla temizleyin. Yeni kadar iyi görünecek!

ELLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Balık hazırladıysanız veya sarımsak dilimlediyseniz, ne kadar sabunla yıkarsanız yıkayın, elleriniz onun kokusunu saatlerce taşıyacaktır. Ellerinizi diş macunu ile yıkayarak bu hoş olmayan kokuyu giderebilirsiniz.

PLASTİKLERİNİZDEKİ KOKUYU GİDERİN

Herkes, içinde saklanan kalıntılardan gelen kokuyu tutan plastik kaplar sorununa aşina olacaktır. Plastiklerinizin temiz olduğunu bilmenize rağmen, yine de kirli kokuyor . Bir ovucu veya sünger üzerine biraz diş macunu koyun ve plastik kabın içini fırçalayın. Sonra kabı bulaşık deterjanıyla yıkayın veya bulaşık makinesine koyun. Koku gitmiş olacak!

