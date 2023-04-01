Mutfakta eliniz kolunuz olacak birbirinden işlevsel ürünler

Mutfakta işlerinizi kısa sürede en iyi şekilde halletmek istiyorsanız doğru pişirme ürünlerini tercih etmeniz oldukça önemli. Eğer mutfağınızda eksikler olduğunu düşünüyor ama ne alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Yemek yaparken, çay ya da kahve demlerken kullanacağınız, kurtarıcınız hâline gelecek en pratik ürünlerisizin için seçtik. Gelin o ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Sağlıklı öğünler hazırlamanın en kolay yolu: XIAOMI Mi Smart Air Fryer Yağsız Fritöz Beyaz

XIAOMI Mi Smart Air Fryer Yağsız Fritöz Beyaz, sıcak hava teknolojisini kullanıyor.

Meyve kurutucusu, mikrodalga fırın ve yoğurt yapma makinesi işlevi de görüyor.

40 ila 200 santigrat derece aralığında 24 saat kesintisiz çalışabiliyor.

Çift katmanlı yapışmaz kaplaması sayesinde çok az yağ ile pişirebiliyor.

24 saat önceden programlanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Cihaz, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor. Birçok kullanıcı; ürünün patates, et, tavuk ve balık yemeklerini harika pişirdiğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Sadece 20 dakikada koku, duman ve yağ sıçramaları olmadan her türlü kızartma ve ızgara çeşidi yapabilmenize olanak sağlıyor.

2. Hızlı, kolay ve pratik yemekler hazırlayın: PHILIPS HD9252/90 Airfryer Yağsız Fritöz Siyah

1400 Watt gücünde çalışan PHILIPS HD9252/90 Airfryer Yağsız Fritöz Siyah, Rapid Air teknolojisi sayesinde sağlıklı ve lezzetli menüler hazırlamanıza imkân tanıyor.

Ürünün çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Yemekleri sıcak tutma özelliği bulunuyor.

Yedi ön ayarlı dokunmatik ekranı sayesinde tek tuşla çalıştırılabiliyor.

%90 daha az yağ kullanarak lezzetli ve sağlıklı öğünler hazırlamanıza fırsat tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar; sadece 22 dakikada patates kızarttığını, üstelik koku ve yağ sıçraması sorunu ile uğraşmadıklarını söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Modelin en önemli avantajı, kızartma kokusu ve yağ sıçramaları gibi problemleri ortadan kaldırması.

3. Kaliteli bir kızartma tavası arıyorsanız: FISSLER Cenit Pan Tava 28 Cm

FISSLER Cenit Pan Tava 28 Cm, üç katmanlı yapışmaz özelliği ile işlevsellik sunuyor.

Yedi santimetre derinliği ile kızartma yapmayı kolaylaştırıyor.

Ürünün 28 santimetre çapındaki tabanı, ocaktan aldığı ısıyı eşit bir şekilde dağıtıyor.

Yapışmaz özelliği sayesinde daha az yağ kullanarak daha lezzetli kızartmalar yapmanıza olanak tanıyor.

Cam ve seramik ocaklarda kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, tavanın ergonomik tasarımı sayesinde kullanımının çok rahat olduğunu belirtiyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en büyük artıları arasında kaliteli malzemesi ve yapışmaz kaplaması var. Bu sayede daha az yağ kullanarak sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapmanıza imkân tanıyor.

4. Yumuşak içimli lezzetli Türk kahvesi pişirmek isteyenlere: GRUNDIG TCM 7610 P Türk Kahve Makinesi Mor

GRUNDIG TCM 7610 P Türk Kahve Makinesi Mor, paslanmaz çelik kullanılarak üretiliyor.

Cook Sense teknolojisi ile her fincanda eşit miktarda köpük üretebiliyor.

Taşma önleyici sistemi sayesinde kahve pişerken başında beklemenize gerek kalmıyor.

Tek seferde üç fincanlık kahve pişirebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılardan olumlu yorumlar alan kahve makinesi, her fincanda yeterli köpük yapabilmesi sayesinde beğenileri topluyor. Kullanıcılar, ürünün kahveyi çok hızlı pişirdiğinden de bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Ürününün en büyük artısı, başında beklemeye gerek bırakmadan lezzetli kahveler pişirebilmesi.

5. Kaliteli bir çaycı arayanlara: TEFAL Magic Tea XL Çay Makinesi Inox

Ürünün paslanmaz çelik gövdesi, gıda ile temasa uygun bir yapıya sahip.

Işık göstergeli açma/kapama tuşu bulunuyor.

Su kaynadığında ürünün kaynatma tuşu otomatik olarak kapanıyor ve çaycı sıcak tutma fonksiyonuna geçiyor.

360 derece dönebilen tabanı sayesinde ergonomik bir kullanım sağlıyor.

1,2 litre çaydanlık ve 1,8 litre su hacmiyle geniş ailelere bile yetiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Inox gövdesi sayesinde kullanıcıların beğenisini kazan çaycı, geniş hacmiyle de çok seviliyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en çok sevilen yönlerinden biri, paslanmaz çelikten üretilmesi sayesinde gıda ile temasa uygun olması. Model, aynı zamanda kaliteli yapısıyla uzun yıllar kullanılabilecek modeller arasında yer alıyor.

6. Evde profesyonel lezzette kahveler demleyin: TCHIBO Cafissimo Kapsüllü Kahve Makinesi Soft Rose

TCHIBO Cafissimo Kapsüllü Kahve Makinesi Soft Rose, kapsül sistemi sayesinde espresso, cappuccino, caffè crema, filtre kahve ve köpüklü süt hazırlayabiliyor.

Yaklaşık 10 dakika kullanılmadığında kapanıyor.

Kireci otomatik olarak çözüyor ve temizliyor. Böylelikle daha yumuşak ve lezzeti kahveler içmenizi sağlıyor.

Basınçlı ve özel patentli demleme sistemi sayesinde her kahveye özel su basıncı ayarı yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kaliteli ve lezzetli kahveleri tek tuşla hazırlayabildikleri için üründen çok memnun kaldıklarını belirtiyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en önemli avantajı, kahve hazırlamayı zahmetsiz hâle getirmesi. Üstelik lezzetli kahveler hazırlamasıyla kullanıcıların kendini barista gibi hissetmesini sağlıyor.

7. Kaliteli bir tencere seti arıyorsanız: KORKMAZ A2890 Nora Granit 7 Parça Tencere Seti

KORKMAZ A2890 Nora Granit 7 Parça Tencere Seti, volkanik görünümlü PTFE kaplaması ile muhteşem yapışmazlık sağlıyor.

Çizilmeye karşı ekstra dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabiliyor.

Yüksek seviye ısı iletkenliği sayesinde en kısık ateşte dahi üstün pişirme performansı sergiliyor.

Kaliteli kaplaması sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

Kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller içermiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılardan olumlu yorumlar alan tencere seti, özellikle yapışmaz kaplaması sayesinde çok beğeniliyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en sevilen yanı, yüksek kaliteli ve çizilmelere karşı dayanıklı yapışmaz gövdesi sayesinde az yağ kullanarak hem tasarruf etmenizi hem sağlıklı öğünler pişirmenizi sağlaması.

8. Balığı ocakta pişirmeyi sevenlere: PAPILLA Redio 32cm Karadeniz Börek ve Balık Tavası Siyah-Gri Kırçıllı

32 santimetre çapındaki PAPILLA Redio 32cm Karadeniz Börek ve Balık Tavası Siyah-Gri Kırçıllı, tamamen saf alüminyum kullanılarak üretiliyor.

Ürünün paket içeriğinde cam kapak da bulunuyor.

Yapışmaz kaplaması sayesinde balık kızartırken yanma ve yapışma sorunu yaşatmıyor.

Yüksek ısı iletkenliği sayesinde hızlı ve verimli bir şekilde pişirme sağlıyor.

Plastik kaplı ergonomik sapı sayesinde rahat bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar; bu tava ile gözleme, bazlama ve balık gibi gıdaları beş dakika gibi kısa bir sürede yapışma sorunu yaşamadan pişirdiğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün öne çıkan avantajı, balık ve börek gibi hazırlaması uzun süren gıdaları hızlı ve kolay bir şekilde pişirebilmesi.

9. Bir düdüklü tencereden çok daha fazlası: TEFAL Clipso + Precision 6L V2 Düdüklü Tencere

TEFAL Clipso + Precision 6L V2 Düdüklü Tencere, tek elle bile açılabilen kolay kapak teknolojisiyle pratiklik sunuyor.

Görsel ve sesli yönlendirmeleriyle iki pişirme programını da kolay bir şekilde yönetmenize imkân tanıyor.

Yiyeceklerin doğal lezzetini ve besin değerini korumanıza yardımcı oluyor.

İki farklı pişirme programı ile yemekleri en ideal ısıda ve en kısa sürede pişiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürün sayesinde her yemeği çok kısa sürede pişirebildiğini ve yemek pişince çalan alarmı sayesinde güvenlik sunduğunu belirtiyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en önemli artılarından biri, akıllı programları sayesinde kullanıcıları yönlendirmesi. Ayrıca katlanabilir kulpları ile dolapta saklanması da çok kolay.

10. Sabah istediğiniz saatte kahveniz hazır: MELITTA Aromafresh Grinder&Timer Filtre Kahve Makinesi Siyah

MELITTA Aromafresh Grinder&Timer Filtre Kahve Makinesi Siyah, üzerinde entegre olarak çalışan öğütücüyle kahve çekirdeklerini pratik şekilde öğütmenizi sağlıyor.

Hazır öğütülmüş kahve kullanmak istediğinize öğütücüyü devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor.

Ürünün su seviyesi göstergesi bulunuyor.

Üründe 10 fincan kapasiteli su haznesi yer alıyor.

Zaman ayarı sayesinde kahveyi istediğiniz an hazır şekilde bulmanızı sağlıyor.

Ürünün öğütme seviyesi iri ve ince, kahve yoğunluğu ise hafif, orta ve güçlü olarak ayarlanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kahve makinesi; öğütme performansı, demleme becerisi ve istenilen saatte hem öğütme hem demleme işlevini yapabilmesi sayesinde kullanıcılardan övgü alıyor.

Ürünün artıları neler?

Muadillerine göre üstün performans sunması ve öğütücüsünün çıkartılabilmesi, ürünün en önemli avantajları arasında yer alıyor.



