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Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

12.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elinizin altında işinizi hızlandıracak pratik ürünler olsa hiç de fena olmaz sanki, değil mi? Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için pratik mutfak gereçleri bir süre sonra mutfakta demirbaş hâline gelir. Eğer siz de mutfakta geçireceğiniz zamanı kısaltacak, pratik ve kaliteli ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Birbirinden kullanışlı ürünlerin yer aldığı listemiz sizi bekliyor!

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Mutfakta etkisinin büyüklüğü kanıtlanmış gereçler ile yemek ve hamur işi yapmak çok kolay. Örneğin soğan dilimleme aletleri ile gözünüzü yakmadan pratik şekilde soğanı doğrarken yine eşit dilimleyen sebze doğrayıcıları sayesinde görselliği güzel yemekler yapabilirsiniz. Yapılan her yemeğe ve mutfağın düzenine uyum sağlayan ürünü bulmak hiç de zor değil. Mutfakta iş hızını artıracak ve düzen sağlayacak ürünleri listeledik. Yazımızı inceleyerek ihtiyaç duyduğunuz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Dondurmanızı evde kendiniz yapın: Kiwi Dondurma Makinesi

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

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Kiwi Dondurma Makinesi'nin bir litre kapasitesi ve 12 watt gücüyle ne zaman isterseniz dondurmanız hazır. Cihazın sol ve sağ hareketli motoru sayesinde istediğiniz meyveyi öğüterek sağlıklı dondurma hâline getirir ve hem kendinize hem çocuklarınıza içeriği temiz dondurmalar yapmanıza imkân tanır. Delikli şeffaf kapağı, içindeki malzemeyi görerek istediğiniz kıvamı ayarlayabilmenizi sağlar. Kaliteli dış plastik gövdesi ve kaymaz kauçuk altlığı sayesinde ürünü kolayca kullanabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre geliştirdiğiniz tarifleri veya kutu içinde bulunan tarif kitabındaki reçeteleri uygulayarak dondurmanızı kısa sürede servise sunabilirsiniz.

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2. Çikolata eritme torbasıyla mutfağınız temiz kalsın: Tchibo Çikolata Eritme Torbası

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Tchibo Çikolata Eritme Torbası sayesinde sos tencereniz kirlenmeden tertemiz kalır. Ürün hem mikrodalga hem bir tencere içine yerleştirilerek kullanılır. Çikolata eritme torbasının üzerindeki taşıma sapı, aynı zamanda ürünü tencereye sabitlemek için de kullanılabilir. Taşıma sapının ortasından geçireceğiniz bir kaşık ile sabitlenme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Esnek silikondan üretilen torbayı tereyağı eritmek, süt ısıtmak veya sos yapmak gibi amaçlarla da kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar kullanılabilen çevre dostu ürünün üzerindeki ölçek çizgileri de işinizi kolaylaştıran bir başka detay. Üstelik artan çikolatayı torba üzerindeki çıtçıtları kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

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3. Havluları asmak için artık duvarları delmenize gerek yok: Roadloo Yapışkan Yuvarlak Havlu Tutacağı

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

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Roadloo Yapışkan Yuvarlak Havlu Tutacağı, mutfağınızın dolap ve duvarını delmeden düzeninizi sağlamanıza imkân tanır. Krom kaplaması sayesinde kararma ve renk solması gibi sorunlar meydana gelmez. Yapışkanlı tutucuları duvarınıza yapıştırarak havlularınızı asabilir ya da ürünü fırça ve sünger gibi malzemelerinizi muhafaza etmek için kullanabilirsiniz. Sudan ve nemden etkilenmeyen malzemesi ile ürün, mutfak dışında banyo ve çamaşır odası gibi alanlarda da kullanılır. Yuvarlak tutucuların arkasındaki koruma bandını çıkararak ürünü istediğiniz yere kolayca yapıştırabilirsiniz. Ekstra bir delme, kırma gibi duvar montajı işlemi gerektirmez.

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4. Mutfaktaki dağınıklığa son vermenin zamanı geldi: Joseph Joseph Nest Servis Seti

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Mutfaktaki en dağınık görüntülerden biri, servis takımının nereye konulacağını bilinmemesinden kaynaklanır. Joseph Joseph Nest Servis Seti, saplarda yer alan manyetik noktaları sayesinde servis takımını üst üste muhafaza ederek dağınıklığı ortadan kaldırır. Özel tasarlanmış standı ve birbirine tutunan beş gereci olan ürün, kompakt yapısıyla fazla yer kaplamaz. Set içerisinde oluklu spatula, spagetti servis kaşığı, oluklu kaşık, kaşık ve kepçe bulunur. Tezgâh üzerinde konumlandırabileceğiniz ürün, kalabalık bir görüntü yaratmaz. Karışık renklere sahip seti 200 dereceye kadar olan sıcaklıklarda güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Enfes ekmekler artık sizin mutfağınızdan çıkacak: Homend Ekmek Yapma Makinesi

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Homend Ekmek Yapma Makinesi ile 12 farklı programda normal ekmek, sandviç ekmeği, kek gibi pek çok gıdayı kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ekran üzerinden istediğiniz program numarasını seçerek yapıma başlayabilirsiniz. Ekmeğinizi yapmak için makinenin içerisine malzemeleri koyup başlat düğmesine basmanız yeterli. Makine hamuru kendi yoğurur ve pişirerek hazır hâle getirir. Normal ve hızlı program seçeneklerinin olduğu makine, istediğiniz saate ekmeğinizin yapımını tamamlar. Makine üzerindeki renk butonundan dilediğiniz ekmek pişirme derecesine göre ekmeğinizin açık, orta veya koyu olacak şekilde rengini belirleyebilirsiniz.

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6. Yüzeyleri çizmeden temizlik yapabilmek mümkün: Domol Yüzey Temizleme Malası

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Domol Yüzey Temizleme Malası ile en zorlu alanların temizliği esnasında bile uygulanan yüzeyi çizmez. Birçok zeminde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz ürün; yanmış lekeler, donmuş buzlar, fayans üzerine dökülmüş boyalar gibi en yorucu temizleme işlemini kolayca gerçekleştirir. Yüzeyleri çizmeden üzerindeki kalıntıları kazıyan mala, el ile ileri geri yapılarak kullanılır. Mala; elektrikli ocaklarda, banyolarda, camlarda ovalama derdini ortadan kaldırarak yüzeylere zarar vermeden temizlik sağlar. Temizlik malzemeleriyle birlikte kullanılan ve hayatınızı kolaylaştıracak ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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7. Sprey mop ile pratik temizliğin keyfini çıkarın: Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Mutfakta etkisini kanıtladığı için sizin de denemek isteyeceğiniz ürün önerileri

Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop, kolay kullanımı ve pratik temizliğiyle dikkat çeker. Çift taraflı mikrofiber bezi, bez değişikliği yapmadan bir taraf kirlenince diğer tarafın kullanılmasını sağlar. Parke, laminant ve fayans gibi birçok alanda kullanılabilen sprey mop, kova gerektirmez. Kompakt tasarımı sayesinde de fazla yer kaplamaz. Çıkarılabilir su haznesine kullanımdan önce su ve istediğiniz yüzey temizleyiciyi ekleyerek ürünü kullanabilirsiniz. Sap üzerindeki tetiğe basarak zeminlere su sıkıp nemli şekilde yüzey temizliğini tamamlayabilirsiniz. Püskürtme ağzından çıkan doğru su miktarı ile paspas su içinde kalmaz.

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