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Mutfakta ürküten detay! Meğer ev sahibinin yaptırdığı gizli merdiven...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.12.2020 08:53 | Son Güncelleme:
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Mutfakta ürküten detay! Meğer ev sahibinin yaptırdığı gizli merdiven...

Kiralık bir ev arayan adam beğendiği evi gezerken mutfakta ilginç bir detayla karşılaştı. Jamie Wilkes adındaki adam, görünüşte oldukça sıradan olan bir mutfakta tezgah altındaki dolabı açınca neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere’de kiralık evin içindeki şaşırtıcı detayı paylaşan adamın, Twitter’da paylaştığı videosu ‘ürkütücü’ olarak tanımlandı.

Mutfağa bu tanımı veren ise mutfak dolabının gizli bir geçide açılmasıydı. Jamie bu anı şöyle anlatıyor: ‘Bugün bir daire gezdim ve bunu unutabileceğimi sanmıyorum. Mutfak dolabı gizli bir geçide açılıyordu. Merdivenin dibinde arka bahçeye açılan bir kapı var ancak bunu ilk gördüğümde korktuğumu söylemeliyim.’

Video o zamandan beri 3 milyondan fazla izlendi ve birçok izleyici bunu ürkütücü buldu.

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