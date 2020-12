Mutfakta ürküten detay! Meğer ev sahibinin yaptırdığı gizli merdiven...

İngiltere’de kiralık evin içindeki şaşırtıcı detayı paylaşan adamın, Twitter’da paylaştığı videosu ‘ürkütücü’ olarak tanımlandı.

Mutfağa bu tanımı veren ise mutfak dolabının gizli bir geçide açılmasıydı. Jamie bu anı şöyle anlatıyor: ‘Bugün bir daire gezdim ve bunu unutabileceğimi sanmıyorum. Mutfak dolabı gizli bir geçide açılıyordu. Merdivenin dibinde arka bahçeye açılan bir kapı var ancak bunu ilk gördüğümde korktuğumu söylemeliyim.’

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9