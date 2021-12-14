Mutfaktan yayılarak tüm evi ele geçiren kötü kokular nasıl, ne ile önlenebilir?

Evinizin ferah olmasının yolu, mutfağınızdan geçiyor. Mutfakta ihmal ettiğimiz bazı şeyler, kötü kokulara sebebiyet verebiliyor. Siz de eve sinen yemek kokularından rahatsız oluyor, oluşan kötü kokulardan bunalıyorsanız çözüm için doğru yerdesiniz. Kötü koku yayan kaynaklara karşı nasıl önlem alacağınızı ve ev yapımı bazı pratik tariflerle mutfağınızda nasıl ferah bir atmosfer yakalayacağınızı anlatıyoruz. Bununla da yetinmeyip kokuları en baştan önlemek için mutfağınıza alabileceğiniz birkaç ürün önerisinde de bulunuyoruz. Gelin, sizin için hazırladığımız listeye birlikte göz atalım.

Mutfaktaki kötü kokuların önüne nasıl geçilir?

Mutfakta oluşan kötü kokuların önüne geçmek için bazı önlemler almak ve kokunun kaynağını yok etmek şart. Örneğin mutfakta oluşan kötü kokunun en büyük kaynağı, çöp kovası. Kovanın kokuyu içine hapsetmesi için mutlaka kapaklı olanları tercih etmeli ve dolu çöp poşetlerini bekletmeden atmalısınız. Mutfaktaki kötü koku kaynaklarından biri de temizlenmeyen bulaşıklar. Kurumuş yemek artıklarının kokuya neden olmaması için üşenmemeli ve tezgahta bulaşık bırakmamalısınız. Yıkanan bulaşıkları dolaba yerleştirirken kurulamayı da ihmal etmemelisiniz. Aksi takdirde rutubet kokusu meydana gelebilir. Kötü kokunun bir diğer kaynağı olan kesme tahtalarına da dikkat etmelisiniz. Kesme tahtaları; kesilen et, soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerin kokularını içine hapsedebilir. Üstelik temizlerken kullandığınız deterjanı emer ve hiçbir zaman tam olarak durulanamaz. Bu nedenle kesme tahtalarını temizlemek ve üzerine sinen kokuyu gidermek için deterjan yerine sirkeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca sıkça göz ardı edilen aspiratör ve davlumbaz filtrelerini de ihmal etmemelisiniz. Mutfaktaki yemek kokusunu iyi çekebilmesi için aspiratör ve davlumbaz filtrelerini düzenli aralıklarla temizlemelisiniz. Böylece cihazların performansını artırabilir ve yemek yaparken ortaya çıkan kokuları en aza indirebilirsiniz.

Mutfaktaki kötü kokuları yok etmek için ev yapımı tarifler

Ne kadar önlem alırsak alalım bazı yemeklerin kötü koku yayması kaçınılmaz. Ağır kokulara neden olsa da balık ve patates kızartması gibi yemeklerden vazgeçmek pek mümkün değil. Ancak birkaç pratik yöntemle yemek kokularından kurtulmak mümkün.

Yemeklerin neden olduğu kokuları gidermek için kahveden yardım alabilirsiniz. Yemekleri yaparken ocakta kahve çekirdeği kavurursanız ortaya çıkan yoğun koku, yemek kokularının önüne geçebilir. Mutluluk ve enerji veren kahve kokusu eşliğinde yemeklerinizi yaparken kötü kokunun eve sinmesine engel olabilirsiniz.

Aynı şekilde baskın kokusuyla karanfilden de faydalanabilirsiniz. Karanfili birkaç dakika cezvede kaynatarak mutfağınızı hoş bir aromayla doldurabilirsiniz.

Kızartma yaparken evin kötü kokmasını istemiyorsanız kızartma yağına maydanoz sapı ekleyerek sorunu çözebilirsiniz.

Balık kızartırken ise tavaya birkaç damla limon sıkmak, balıktan yayılan kötü kokunun azalmasını sağlayabilir.

1. İyi bir davlumbaz mutfaktaki tüm kötü kokuların üstesinden gelebilir

Davlumbazlar mutfağın olmazsa olmazı. Yemek yaparken tüm kötü kokuları çekerek havayı temizleyen davlumbazların, güçlü ve kaliteli olması önemli. Ciarra Davlumbaz, kalitesi ve gücüyle sizi memnun edebilecek bir ürün. Yüksek hava temizleme gücüne sahip davlumbaz, kötü koku ve yağları havadan uzaklaştırarak mutfakta ferah bir atmosfer oluşturur. Üstelik bunu yaparken düşük ses seviyesinde çalışır ve enerji tasarrufu sağlar. Davlumbazda yer alan LED lambalar, ocağınızı aydınlatarak keyifle yemek yapabileceğiniz bir ortam yaratır.

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2. Şık tasarımı ve uygun fiyatıyla Luxell Davlumbaz

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Havayı temizleme gücünün yanında estetik duruşuyla mutfağınıza çok yakışacak bir ürünle devam ediyoruz. Luxell Plus Siyah Davlumbaz, cam yüzeyiyle göz dolduruyor. Ankastre mutfaklara yakışacak şıklığının yanında performansı da tatmin ediyor. Luxell Davlumbaz, saatte 600-800 metreküp çekim kapasitesi ve 650 metreküp emiş gücüyle mutfakta kötü kokulara savaş açıyor. Yıkanabilir filtresi ve 56 desibellik düşük ses seviyesiyle de oldukça kullanışlı. Üzerinde 3 adet LED aydınlatma bulunan davlumbaz, uygun fiyatıyla da memnun ediyor.

Buraya tıklayarak kokudan endişe etmeden kızartma ve balık yapabileceğiniz Luxell Davlumbaz'a sahip olabilirsiniz.

3. Mutfağında yeterli alanı olmayanlar için aspiratör

Büyük motorlu davlumbazlar küçük mutfaklar için uygun olmayabiliyor. Ancak aspiratörler de kötü kokuyu önlemek konusunda iyi performans sergiliyor. Bu konuda en iyi ürünlerden biri Arnica İnox Aspiratör. 60 cm genişliğe sahip olan üründe 460 metreküp/saat emiş gücü bulunuyor. Çift filtresi sayesinde havayı yağ, kötü koku ve tozdan arındırıyor. Davlumbazlarda bulunan aydınlatma özelliği, bu aspiratörde de yer alıyor. Küçük boyutu sayesinde dolap altlarına rahatça sığabilen ürün, sürgülü sistemi ile kolay kullanılıyor ve fazla yer kaplamıyor.

Yemek kokularından arınmış ferah bir mutfak sağlayan aspiratöre buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Bir mumla kötü kokuları yok edebileceğinizi biliyor muydunuz?

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Mutfaktaki yemek ve yağ kokularından kurtulmak için birçok kişinin bilmediği farklı çözümler de var. O çözümlerden biri de mumlar. Yemek yaparken mutfağınızda yakacağınız bir adet mumla, kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Çünkü yanan bir mum, kokuları üzerine çekerek yok eder. Biz bu püf noktayı biraz da fırsata çevirelim, ne dersiniz? Kokulu bir mumla hem kötü kokuları yok edebilir hem mutfağınıza güzel kokular yayabilirsiniz. Tatlı bir turuncu renge sahip İkea Kokulu Mum, mandalina aromasına sahip. Mutfağınıza çok yakışacak mumu yakarak mandalina kokusu eşliğinde lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

Buraya tıklayarak mandalina aromalı İkea Kokulu Mum'u sepetinize ekleyebilirsiniz.

5. Oda kokularından faydalanın

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Mutfaktaki kötü kokuların yerini dinginlik veren ferah kokular alsın ister misiniz? Öyleyse aromatik oda kokularını mutfakta da kullanabilirsiniz. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan Sandal Ağacı Oda Kokusu'nu mutlaka denemelisiniz. Dinginlik ve huzur veren koku sayesinde mutfağınızda bambaşka bir hava yaratabilirsiniz. Kötü kokuların yayıldığı mutfağa gitmek istemiyor olabilirsiniz ama Danny’s Sandal Ağacı Oda Kokusu'ndan sonra mutfaktan çıkmak istemeyebilirsiniz. Misafirlerinizle sandal ağacı kokusu eşliğinde mutfakta hoş sohbetler edebilir, sabahları keyifli kahvaltılar yapabilirsiniz.

Kötü kokulara kolayca çözüm getiren oda kokusunu satın almak için buraya tıklayın.

6. Kötü kokunun kaynağı lavabo gideriyse onun da çözümü var



Mutfak lavabosunu ne kadar temizleseniz de giderden gelen kötü kokulara engel olamıyor musunuz? Dert etmeyin, bunun için özel olarak üretilen temizlik ürünlerinden yardım alabilirsiniz. Deep Point Gider Kokusu Önleyici, en çok tercih edilen ürünlerden biri. Bitkisel olarak formüle edilen ve parfüm içermeyen ürünle, lavabodan gelen kötü kokuları giderebilirsiniz. Gider kokusu sadece mutfağın sorunu değil tabii, biliyoruz. Mutfak lavabosunun yanı sıra banyo ve tuvalette de kullanabileceğiniz ürünle, giderden kaynaklanan tüm kötü kokuları yok etmek mümkün.

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