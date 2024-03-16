Müziğin ritmine kendisini fena kaptırdı! Sokak ortasında dans etmeye başladı... Dans performansına bir gören bir daha baktı

Emekli bir öğretmenin sokak müzisyenlerinin söylediği Haluk Levent'in Elfida şarkısında yaptığı dans performansı çevredekileri şaşırttı. Dizlerinin üzerine çökerek yerde hareketler yapan kadının müziğin ritmine kendisini kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Enerjimi yükseltti resmen kulak varmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken gülümsedim" yorumunu yaptı.