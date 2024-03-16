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    4. Müziğin ritmine kendisini fena kaptırdı! Sokak ortasında dans etmeye başladı... Dans performansına bir gören bir daha baktı

    Müziğin ritmine kendisini fena kaptırdı! Sokak ortasında dans etmeye başladı... Dans performansına bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 07:48
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    Geçtiğimiz yıl bir markette Mabel Matiz'in şarkısıyla dans eden emekli bir öğretmen sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Bu yıl aynı öğretmen bir kez daha sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Sokak müzisyeninin yanına giderek bir anda dans etmeye başlayan kadının performansı çok konuşuldu.

    Emekli bir öğretmenin sokak müzisyenlerinin söylediği Haluk Levent'in Elfida şarkısında yaptığı dans performansı çevredekileri şaşırttı. Dizlerinin üzerine çökerek yerde hareketler yapan kadının müziğin ritmine kendisini kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

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    Görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Enerjimi yükseltti resmen kulak varmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken gülümsedim" yorumunu yaptı.

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