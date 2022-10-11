Müzik dinlemeyi sevenler ve müziksiz yapamayanlar için en iyi bluetooth hoparlör çeşitleri

Bluetooth hoparlörler, kabloya ihtiyaç duymadan arzu edilen her yerde müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Yüksek ses kalitesiyle çevresindekileri etkilemeyi başaran ürünler, özellik ve tasarım açısından geniş çeşitlilik sunuyor. Böylece uzun pil ömrü, kolay taşınabilirlik, ekstra güçlü bas dengesi ve dayanıklı malzeme gibi en çok ihtiyaç duyulan özelliklere sahip modelleri bulmak hiç zor olmuyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

1. Ultra güçlü ses: Ttec Dynamite Quattro 40 w HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör

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Yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenlerin kaçırmaması gereken Ttec Dynamite Quattro 40 w HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör, bir dolu başarılı özelliğe sahip. Model, tam dolu şarjla 29 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşatıyor. IP65 sınıfında yer aldığı için suya ve toza karşı dayanıklılık sunan ürün, LED ışıklarıyla muhteşem bir ambiyans yaratıyor.

2. Duşta müzik keyfi: Diwu Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü

Duşta müzik dinlemek isteyenler için özel olarak geliştirilen Diwu Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü, vantuzlu yapısı sayesinde kolaylıkla düz zeminlere yapışıyor. Tek şarjla üç saate kadar müzik çalabilen model, üzerinde yer alan tuşlarıyla ses ve müzik kontrolü yapılmasını sağlıyor. Ayrıca müzik dinlemenin yanı sıra çağrı görüşmeleri de yapılmasına da imkân tanıyor.

3. Fiyat performans ürünü: MATEO Kablosuz Taşınabilir Ses Bombası Bluetooth Hoparlör

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz bluetooth hoparlör modelini arayanlara MATEO Kablosuz Taşınabilir Ses Bombası Bluetooth Hoparlör önerisi yapılıyor. Su yeşili rengiyle şık bir tasarım ortaya koyan model, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılıyor. Yüksek ses kalitesiyle müzik keyfini arşa çıkaran modelin 1200 mAh pil gücüne sahip olması da cabası!

4. Geniş bluetooth mesafesi: GoldMaster Enjoy-87 Bluetooth Hoparlör

"Açık alan için en iyi bluetooth hoparlör modeli hangisi?" sorusunu soranlara tavsiye edilen GoldMaster Enjoy-87 Bluetooth Hoparlör, âdeta bir ses bombası! Çift hoparlör sistemiyle dikkat çeken model, güçlü ve etkili ses kalitesiyle kullanıcılarını mutlu ediyor. Modelin en önemli özelliği, 10 metre Bluetooth çekim menzili sunması. Böylece müzik keyfi, bağlantı kopmaları yaşamadan devam ediyor.

5. Partilerin vazgeçilmezi: KTS Outdoor Parti Hoparlörü Bluetooth Hoparlör

Partilerde kristalize netlikte ses kalitesi isteyenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken KTS Outdoor Parti Hoparlörü Bluetooth Hoparlör, iki adet hoparlöre sahip olduğu için yüksek ses sağlıyor. Tutma kolu sayesinde istenilen her yere kolayca götürülüyor. Orta kısmındaki LED ışıklı aydınlatmasıyla partilere renk katıyor. Modelin en önemli özelliği ise USB flash bellek ve SD kart yuvasına sahip olması.

6. Kullanıcı dostu özellikler: JBL Charge 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

JBL markasına ait en iyi bluetooth hoparlör modellerinden biri olan JBL Charge 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, ergonomik tasarımı sayesinde elde rahat tutuluyor ve kolayca her yere taşınıyor. IP67 su geçirmez özelliğiyle güvenle kullanılan model, 7500 mAh kapasitesindeki büyük piliyle dudak uçuklatıyor. Böylece uzun pil ömrü sunmasının yanı sıra powerbank olarak da kullanılabiliyor!

7. Her yere kolayca taşıyın: Sony XB13 EXTRA BASS Taşınabilir Kablosuz IP67 Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör

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Çağdaş tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Sony XB13 EXTRA BASS Taşınabilir Kablosuz IP67 Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör, kompakt boyutu sayesinde çantalarda az yer kaplıyor. Güçlü malzemeye sahip model, güneş ışığına dayanıklı dış kaplaması sayesinde rengini uzun yıllar koruyor. Ekstra bas gücüyle adından söz ettiren hoparlör, şarkıların en keyifli şekilde dinlenmesini sağlıyor. Birçok renk seçeneği sunan model, sizi bekliyor!

8. Hafif ve kullanışlı: Marshall Emberton Bluetooth Hoparlör

En iyi ses veren bluetooth hoparlör modeli arasında bulunan Marshall Emberton Bluetooth Hoparlör, 360 derece ses deneyimi yaşatıyor. Üç saat içinde tamamen şarj olan ürün, 20 saate kadar kesintisiz şarkı çalabiliyor. Sadece 0,7 kg ağırlığa sahip bluetooth hoparlör, ağırlık hissi yaşatmadan taşınıyor. Ayrıca IPX7 su geçirmezlik sertifikası sayesinde sıvı temaslarından zarar görmüyor.

9. Kaliteyi işitin: Anker SoundCore Motion Bluetooth Hoparlör

"En iyi bluetooth hoparlör markası hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Anker, kaliteli müzik zevki yaşamak isteyenleri Anker SoundCore Motion Bluetooth Hoparlör modeliyle buluşturuyor. Ürün, güçlü donanımı sayesinde kristalize ses kalitesi sunuyor. Akıllı tasarımıyla dikkat çeken model, 15 derecelik yukarıya dönük açısı sayesinde sesin homojen olarak etrafa dağılmasını sağlıyor. Su geçirmez özelliği bulunan model, 6.700 mAh pile sahip.

10. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Ultimate Ears Megaboom 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

En şık bluetooth hoparlör modelleri arasında tarzını ortaya koyan Ultimate Ears Megaboom 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, silindir tasarımı sayesinde sesi 360 derece yayabiliyor. Böylece müzik, her mesafeden eşit şekilde duyuluyor. 45 metre çekim mesafesine sahip model, IP67 su ve toz geçirmeme özelliğiyle kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Üst kısımdaki sihirli tuş, şarkıların tek dokunuşla duraklatılıp atlanmasını sağlıyor.