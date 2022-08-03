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Müzik eğitmeninden iğrenç taciz! Genç kıza kabusu yaşatmıştı, yeni mesajları ortaya çıktı

03.08.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da küçük yaşlardan bu yana müzik eğitimi alan 24 yaşındaki Hazal A., Guatemalalı orkestra şefi hocası S. G. M.'nin evinde hayatının kabusunu yaşamıştı. 8 yıldır çello dersi aldığı hocasının evine davet üzerine giden genç kız, sözlü ve fiziki tacize uğramıştı. İğrenç olay sonrası genç kız suç duyurusunda bulunurken hocasının attığı yeni mesajlar da ortaya çıktı.

Müzik eğitmeninden iğrenç taciz! Genç kıza kabusu yaşatmıştı, yeni mesajları ortaya çıktı

İstanbul'da bir müzik vakfında eğitim alan Hazal A, hayatının en büyük kabusunu çello eğitmeni Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'nin (33) evinde yaşamıştı. Vakfın kapalı olduğu dönemde genç kızı evine davet eden eğitmen, başkalarının da olduğu sırada Hazal A.'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu. "Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız" şeklinde iğrenç ifadeler kullanan eğitmen, genç kızın evden ayrılmasını da engellemeye çalışmıştı.

Yaşananlar sonrası genç müzisyen şikayetçi olurken S. G. M. tarafından atılan yeni mesajlar da ortaya çıktı...

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İĞRENÇ OLAY SONRASI MESAJ ATMIŞ

İstanbul'da çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi Hazal A.'ya 1 yıl önce evine davet edip taciz eden Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'nin, yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre o dönem bir müzik vakfında eğitmen olan S. G. M. hakkında suç duyurusunda bulunan Hazal A. iddiaya göre, sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden ayrıldı.

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"LÜTFEN KİMSEYE SÖYLEME"

S. G. M., aynı gece sabaha karşı Hazal A.'ya "Dün gece için çok üzgünüm. Neden öyle söylediğimi anlayamıyorum. Fazlasıyla alkol aldım. Hiçbir bahanem yok. Gerçekten çok çok üzgünüm, lütfen kimseye söyleme. Biliyorum hiçbir talepte bulunmamalıyım ama eğer mümkünse lütfen beni affet" dedi.

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"SEN BENİ YANLIŞ ANLADIN"

Orkestra şefi pişmanlık mesajlarının ardından saatler sonra söylem değiştirerek şu mesajları attı:

"Bence sen de beni yanlış anladın. Bugün fark ettim, dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve alkol de hemen beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu.

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"SEN BENİM İÇİN ÖNEMLİSİN"

Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım."

"HALEN TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERİYOR" İDDİASI

Hazal A.'nın, tüm bu mesajların ardından evinde taciz edildiğini söylediği 8 yıllık çello öğretmeni Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'u engellediği görüldü. S. G. M.'nin halen Türkiye'de bir müzik organizasyonu çerçevesinde eğitim verdiği ileri sürüldü.

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çello
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