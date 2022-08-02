HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç müzisyen hayatının kabusunu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Genç müzisyen hayatının kabusunu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

02.08.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir müzik vakfında eğitim alan 24 yaşındaki Hazal A. hayatının kabusunu yaşadı. 9 yaşından bu yana eğitim alan genç kıza çello dersleri veren Guatemalalı orkestra şefi S. G. M., evine çağırdığı genç kıza dehşeti yaşattı. Evde başkalarının da olduğu sırada hocası tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığını söyleyen Hazal A.'nın psikolojisi bozulurken, yaşadıklarını tek tek anlattı...

Genç müzisyen hayatının kabusunu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Genç müzisyen Hazal A., hayatının en büyük kabusunu yaşadı. 9 yaşından bu yana bir müzik vakfında eğitim alan genç kız, vakfın kapalı olduğu dönemde çello hocası tarafından eve davet edildi. Guatemalalı orkestra şefi, eve çağırdığı genç kıza, başka insanlar da varken sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Genç kıza, 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' da diyen orkestra şefi, Hazal A.'nın hayatını alt üst etti...

KABUS, ŞEFİN EVİNDE YAŞANDI

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Hazal A., 9 yaşından bu yana bir müzik vakfında eğitim alıyordu. Vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'den (33) 8 yıl boyunca çello dersleri alan Hazal A., geçtiğimiz yıl ağustos ayında sarsıcı bir olay yaşadı. İddiaya göre genç kız, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre, ailece sık sık görüştüğü ve kendisine 'Kız kardeşim' diyen hocasının tacizine sessiz kalmayan Hazal A., suç duyurusunda bulundu. Ancak S. G. M.'nin 10 aydır ifadesi alınmadı.

gjhk

"SÜREKLİ CİNSEL SORULAR SORUYORDU"

Yaşadığı dehşeti anlatan Hazal A., "Geçen yıl vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi. Sohbet sırasında sürekli cinsel sorular soruyordu. Sözlü taciz, fiziksel temasa geçince şoka girip evden çıkmaya çalıştım.

"BU GECE ÖPÜŞEREK BAŞLAMALIYIZ"

'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek gitmeme engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım" dedi.

"ÇELLO ÇALAMAZ HALE GELDİM"

Hazal A., girdiği şokun ardından kendine gelir gelmez suç duyurusunda bulundu. Psikolojik destek alan Hazal A., S. G. M.'nin ifadesinin bile alınmamış olmasına tepki gösterdi. "Çello çalamaza hale geldim" diyen Hazal A. bu süreçte vakfın da kendisini yalnız bıraktığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdiOrtalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi
Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"
Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'
Anahtar Kelimeler:
taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

Aleyna Tilki'nin silahlı videosu olay oldu! Defalarca ateş etti

Aleyna Tilki'nin silahlı videosu olay oldu! Defalarca ateş etti

ABD, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürdü! Joe Biden açıkladı

ABD, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürdü! Joe Biden açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Savaş söylentileri tedirgin etmişti... Tayvan krizine bir ülke daha dahil oldu!

Savaş söylentileri tedirgin etmişti... Tayvan krizine bir ülke daha dahil oldu!

İlginizi Çekebilir

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.