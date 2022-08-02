Genç müzisyen hayatının kabusunu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Genç müzisyen Hazal A., hayatının en büyük kabusunu yaşadı. 9 yaşından bu yana bir müzik vakfında eğitim alan genç kız, vakfın kapalı olduğu dönemde çello hocası tarafından eve davet edildi. Guatemalalı orkestra şefi, eve çağırdığı genç kıza, başka insanlar da varken sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Genç kıza, 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' da diyen orkestra şefi, Hazal A.'nın hayatını alt üst etti...

KABUS, ŞEFİN EVİNDE YAŞANDI

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Hazal A., 9 yaşından bu yana bir müzik vakfında eğitim alıyordu. Vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'den (33) 8 yıl boyunca çello dersleri alan Hazal A., geçtiğimiz yıl ağustos ayında sarsıcı bir olay yaşadı. İddiaya göre genç kız, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre, ailece sık sık görüştüğü ve kendisine 'Kız kardeşim' diyen hocasının tacizine sessiz kalmayan Hazal A., suç duyurusunda bulundu. Ancak S. G. M.'nin 10 aydır ifadesi alınmadı.

"SÜREKLİ CİNSEL SORULAR SORUYORDU"

Yaşadığı dehşeti anlatan Hazal A., "Geçen yıl vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi. Sohbet sırasında sürekli cinsel sorular soruyordu. Sözlü taciz, fiziksel temasa geçince şoka girip evden çıkmaya çalıştım.

"BU GECE ÖPÜŞEREK BAŞLAMALIYIZ"

'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek gitmeme engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım" dedi.

"ÇELLO ÇALAMAZ HALE GELDİM"

Hazal A., girdiği şokun ardından kendine gelir gelmez suç duyurusunda bulundu. Psikolojik destek alan Hazal A., S. G. M.'nin ifadesinin bile alınmamış olmasına tepki gösterdi. "Çello çalamaza hale geldim" diyen Hazal A. bu süreçte vakfın da kendisini yalnız bıraktığını ifade etti.

