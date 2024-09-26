MYNET ÖZEL | İstanbul Valisi Davut Gül tek tek anlattı: Faili meçhul bir cinayet bile yok, millet birbirini kesiyor algısı yapılıyor devlet hiçbir şeyi unutmaz!

8 Haziran 2023'ten bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapan Davut Gül, kamuoyundaki tartışmaları ve gündemi Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a değerlendirdi. 'Olgularla algılar arasında ciddi farklar var' diyerek söze başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, çok konuşulacak ifadeler de kullandı.

Teker teker isim vermek ilçeleri saymak belki çok doğru değil ama İstanbul'da özellikle ekonomik refah seviyesinin daha geride olduğu bazı mahallelerde suç oranında ciddi bir artış söz konusu, Yunus Emre Geçti isimli katil, polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

Şehrin bazı mahallelerinde bazı otoparklar, bazı galeriler, geç saatlerde parklar maalesef suçluların toplanma noktası. Şehirde artan güvenlik endişeleri için ne tür stratejiler uyguluyorsunuz?

Öncelikle görevi başında şehit edilen polisimiz Şeyda Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Sorunuz için teşekkür ederim günümüzde olgunun ne olduğu değil algının ne olduğu önemli. Siz medyanın içerisindesiniz böyle diyorsanız hem okuyucularınızın hem sizin kafanızda böyle bir İstanbul olduğu için soruyorsunuz ben yaklaşık 1.5 senedir bu görevdeyim. Cumhurbaşkanımızın terörle mücadelede olduğu gibi organize suçlarla mücadelede de uyuşturucuyla mücadele konusunda da kararlılığı var.

İçişleri Bakanımızın da bu konuda çok büyük bir kararlılığı var, organize suçlarla ilgili büyük mücadele var. Ben buna şahidim. İstanbulumuzda suç oranları düşmeye devam ediyor, bu sene geçen yıldan daha düşük. İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız var, kayıtlı yaşayan yabancılar var buraya seyahate gelen insanlar var, bunları toparladığımızda 17 milyon kişiden bahsediyoruz.

(Vali Gül'ün suç oranlarındaki düşüşle ilgili aktardığı istatistiki veriler haberin sonunda yer almaktadır)

SUÇUN DÜŞMESİ BAŞKA SIFIRLANMASI BAŞKA BİR ŞEY

Bundan dolayı suçun düşmesi başka bir şey suçun sıfırlanması başka bir şey, suçun sıfırlanması söz konusu değil ama bu mesele şöyle siz suç oranını 100'den bire de düşseniz o bir kişi sizseniz % 99 azalması sizin için bir şey ifade etmez.

İletişim çok yaygın herkesin elinde cep telefonu var, kötü haberler çok hızlı yayılıyor. Suç oranları ne kadar düşerse düşsün olumsuz birkaç olay sanki toplumda suçlular artıyormuş, her köşede bir gangster var imajı doğurabiliyor burada art niyet de aramıyorum.

Her sokakta 100 tane muhabir var, eline cep telefonu alan kişi muhabir gibi, kimse olumlu bir örneği çekeyip paylaşayım demiyor.

Sosyal medya başka bir noktada artık, örnek verelim kışın bir okulun camı kırık olsa ve bu videoya çekip paylaşılsa yorumlar nasıl olur? 'Hava 3 derece dışarısı soğuk nerede bu devlet?' denir. Ama bir hayırsever devletin önayak olmasıyla 32 derslikli bir okul yaptırsa kimsenin dikkatini çekmez. İyi şeyleri paylaşma konusunda birazcık cimriyiz.

'SANKİ YABANCILAR KÖŞE BAŞLARINI TUTMUŞ KESECEK ADAM ARIYOR' ALGISI YAPILIYOR

Özellikle sosyal medyada bir algı var sanki her tarafta millet birbirini kesiyor, özellikle yabancılar köşe başlarını tutmuş kesecek adam arıyor böyle bir şey yok arkadaşlar bunlar tamamen algı mekanizmalarının yarattığı yalanlar.

"İSTANBUL'DA SON 3 SENEDE BİR FAİLİ MEÇHUL CİNAYET BİLE YOK'

Yakalanan uyuşturucu miktarı hapse giren suçlu sayısı artarak devam ediyor. İstanbul'da son 3 senede faili meçhul bir tane bile cinayet yok! Keşke cinayetleri önleyebilsek ama herkesin başında bir polisin olma imkanı yok, yapanın yanına kar kalmıyor.

Kolluk kuvvetleri görevini yapıyor, çeteler çökertiliyor, uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atılıyor suç oranları azalıyor ama bu suçlular adli işlemler sonrasında gerekli cezaları almıyor ve salıveriliyor gibi bir düşünce kamuoyunda mevcut. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?

'POLİS YAKALIYOR MAHKEME BIRAKIYOR' DOĞRU BİR BAKIŞ AÇISI DEĞİL

Onun doğru olduğunu düşünmüyorum hukukta aslolan kesin hüküm giyene kadar tutuksuz yargılanmaktır. Ceza alt sınırları üst sınırları belli hangi sınırdan sonra tutuklanacağı belli. Birinin tutuksuz yargılanması onun beraat etmesi anlamına gelmiyor. Mahkemeler sürüyor, kişi gidiyor 4.5 sene ceza alıyor cezasını çekiyor cezaevinde. Duruma böyle bakmak gerekiyor.

Youtube'da ve TikTok'ta suçu ve suçluyu öven dizilerden kesitlerle sokak çeteleri gençleri etkiliyor, zehirliyor. Bugün suça karışan suç örgütüne karışan gençlerin ortak özelliği ve şarkılar ve suç dizilerinden etkilenmeleri. RTÜK ile konuştuğumuzda bu durum hakkında sert tedbirler alınacağı ifade edildi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?

İçişleri Bakanımızın siber vatan diye bir kavramı var, gerçek hayatta suç olan her şey sanal alemde de suç. Burada bazı sosyal medya mecralarında Türkiye'de irtibatları olmadığı için suçluların takibi aksayabiliyordu, Instagram olayıyla gördünüz devletle irtibata geçildi bu sorunlar çözüldü.

'DEVLET HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAZ'

Normal hayatta suç olan şey sanal alemde de suç vatandaş bunu bilecek. Sanal alemde yapılan herhangi bir suç erken ya da geç tespit edildiğinde mutlaka cezası kesilir. O an işlem yapılmaması, veya kişinin işlem yapıldığını bilmemesi işlem yapılmadığı anlamına gelmez. Devlet hiçbir şeyi unutmaz.

Çocuklarla ilgili projelerimiz devam ediyor. İstanbul Çocukları Vakfı olarak dezavantajlı mahallelerde etüt merkezleri oluşturuyoruz. Ana mantığı şu, çocuk okula gitti öğretmen ödev verdi. Ya anne baba çalışıyor ya evde problemler var, eğitim seviyesi düşük. Ya evin fiziki şartları uygun değil. Mahallede Milli Eğitime ait öğretmenlerin gözetiminde arkadaşlarıyla sosyalleşeceği mekanlar yaptık.

Özellikle dezavantajlı mahallelerde bunun büyük faydalarını görüyoruz. Resim kursları müzik kurslarımız var, aileyi güçlendiriyoruz. Çocukları bilinçlendiriyoruz. Böyle olunca çocuklar hayır demeyi öğrenecek, temelde çocukları ve aileleri güçlendirmek var.

Geçen sene de yaptık bu sene de yapıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya kayıtlı yetim çocuklarımıza mektup yazdık. Onları sevdiğimizi babalarının yerini dolduramayacağımızı ama abileri olarak bize 3 dilekte bulunmalarını rica ettik. Bu dileklerden birini de yerine getireceğiz. 29 Ekim'e kadar birer dileklerini gerçekleştireceğiz, onlara teslim edeceğiz.

İstanbul, Türkiye'nin kalbi konumunda bu şehrin valisi olmak kolay değil. Dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan İstanbul'un bir numaralı devlet yöneticisi sizsiniz. Mental gücünüzü nasıl sağlıyorsunuz?

Bizim anlayışımızda başarı kavramı değil nasip kavramı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız takdir etti burada bu görevi yapıyoruz. Eşim ve çocuklarım sağolsunlar yoğunluğu biliyorlar mesleğin mesai mefrumu gözetmediğini biliyorlar. Bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi, tüm samimiyetimle söylüyorum bir vatandaşımızın 'Allah Razı Olsun' demesi tüm yorgunluğumuzu alıyor.

Allah kullarına kaldırmayacağı yükleri yüklemez biz de Allah'a hep dua ediyoruz mahçup olmayacağımız görev nasip etsin diye. Bu ecdad yadigarı şehirde ecdada ve hemşerilerimize layık olmak için çalışıyoruz.

İstanbul'daki görev süreniz boyunca en mutlu olduğunuz ve en üzüntü duyduğunuz anı sorsak?

En mutlu olduğum an yetim çocuklarımızın yüzünün güldüğü anlar. Geçen sene de yaptık bu sene de yapıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya kayıtlı yetim çocuklarımıza mektup yazdık. Onları sevdiğimizi babalarının yerini dolduramayacağımızı ama abileri olarak bize 3 dilekte bulunmalarını rica ettik. Bu dileklerden birini de yerine getireceğiz. 29 Ekim'e kadar birer dileklerini gerçekleştireceğiz, onlara teslim edeceğiz. Hayırseverlerle yetim çocuklarımız için protokol yaptığımızda çok mutlu oluyorum.

Üzüntüleri birbiriyle yarıştırmak çok anlamı yok ama Nisan ayında Gayrettepe'de yaşanan yangına çok üzüldüm. 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gayrettepe'deki patlamada vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ettim. Her birinin ayrı bir hikayesi vardı, yeni çalışmaya başlayan var yeni evlenen var yeni çocuk sahibi olan var... Her ailenin hikayesi çok dramatikti o yangına çok üzüldüm.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 ile 2024 yılları arasındaki asayiş olayları değerlendirmesini de bizimle paylaştı.

Valiliğin paylaştığı bilgiler şu şekilde;

İl geneli Asayiş Suçlar Aydınlatma Oran ı; 2020 Yılında %74, 2023 yılında %93, 2024 Yılında %95’e yükselmiştir.

İl geneli Asayiş Suçlar olay sayısı; 2023 Yılında 284.232’den, 2024 Yılında 270.822 ’ye düşmüş, %5’lİk düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda olay sayısı; 2023 Yılında 98.782 ’den , 2024 Yılında 93.393 ’e düşmüş, *%5’lik düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Kişilere karşı işlenen suçlar Aydınlatma oranı; 2020 Yılında %91 iken 2023 ve 2024 yılında %98’e yükselmiştir.

İl geneli Kişilere karşı işlenen 10 Önemli suçlarda olay sayısı; 2023 Yılında 75.182’den, 2024 Yılında 67.987’ye düşmüş, %10’luk düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda olay sayısı; 2023 Yılında 1.052’den, 2024 Yılında 751’e düşmüş, %29’luk düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda olay sayısı; 2023 Yılında 70.380’den, 2024 Yılında 48.698’e düşmüş, %31’lik düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Malvarlığına karşı işlenen suçlarda Aydınlatma Oranı; 2020 Yılında %35, 2023 yılında %77, 2024 Yılında ise %82’ye yükselmiştir.

İl geneli Malvarlığına karşı işlenen 9 Önemli suçlarda olay sayısı; 2023 Yılında 34.527 den 2024 Yılında 25.451’ e düşmüş, %26’lık düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Otodan Hırsızlık suçunda Olay Sayısı; 2023 Yılında 3.078 iken 2024 Yılında 1.269’a düşmüş, %59’luk düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Kapkaç suçunda Olay Sayısı; 2023 Yılında 798 iken 2024 Yılında 337’ye düşmüş, %58’lik düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Oto Hırsızlığı suçunda Olay Sayısı; 2023 Yılında 1.193 iken 2024 Yılında 635’e düşmüş, %47’lik düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Evden Hırsızlık suçunda Olay Sayısı; 2023 Yılında 6.094 iken 2024 Yılında 3.787’ye düşmüş, %38’lik düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Evden hırsızlık suçunda Günlük Ortalama Olay Sayısı; 2022 Yılında 31, 2023 Yılında 23, 2024 Yılında 14’e düşmüş, %39’luk düşüş gerçekleşmiştir.

İl geneli Motosiklet Hırsızlığı suçunda Olay Sayısı; 2023 Yılında 3.753 iken 2024 Yılında 2.579’a düşmüş, %31 ’lik düşüş gerçekleşmiştir.