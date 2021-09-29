Nagehan Alçı'nın yazısı sosyal medyada gündem oldu: Yeni sistemde cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı

Türkiye'de 2023 seçimleriyle ilgili tartışmalar her geçen gün artarak devam ederken, "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu gündemden düşmüyor. Adaylar arasında anılan isimlerden olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, başbakan adayı olacağını ifade etmişti. Bunun üzerine bazı gazetecilerin de konuyu gündeme taşımasıyla "yeni sistem" ya da "yeniden başbakanlık sistemi" tartışmaları ortaya çıktı. "Başbakanlık sistemi" konusu sıcaklığını korurken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı da bugünkü köşesinde tartışmalara ortak oldu. Akşener'in sözlerine atıfta bulunan Alçı, cumhurbaşkanlığı sisteminden başbakanlık modeline bir dönüş olabileceğini ifade etti ve böyle bir durumda hazırlıkların şimdiden başlaması gerektiğini ekledi.

"TAM YETKİSİZ VE TAM GÜÇSÜZ"

Nagehan Alçı'nın gündeme oturan yazısındaki en dikkat çeken bölüm ise bahsi geçen sistemdeki yetki konusu. "Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı." diyen Alçı, "Yeni sistemde cumhurbaşkanı adeta Norveç Kralı gibi sembolik ve siyaset üstü olmalı. İç politikanın p’si bile Çankaya’ya girmemeli." şeklinde devam etti.

Alçı'nın bu yazısı sosyal medyada gündeme oturdu ve binlerce yorum aldı.

