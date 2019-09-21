Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck’i görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bodrum’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çektiği son filmi “Naim”i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Uslu, Bulgaristan’da çekim yaptıkları sete gelen Naim Süleymanoğlu’nun annesinin "kızanımı gördüm" diyerek 3 gün boyunca gözyaşı döktüğünü ifade etti. Oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’na olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılarak filmi sinema salonu sahiplerine tanıtan yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Süleymanoğlu’nun anlatıldığı her hikayede duygulanan Uslu, filmden kesitleri de sinema salonu sahiplerine izletti. Uslu’ya Naim karakterini canlandıran Hayat Van Eck eşlik etti.

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu, “Naim Süleymanoğlu bize sadece olimpiyat şampiyonlukları, madalyalar bırakmadı. Naim Süleymanoğlu her kazandığı başarının ardından uluslararası platformlarda konuşarak Bulgaristan’da yaşayan 350 bin soydaşımızla bizi buluşturdu bizi kaynaştırdı” dedi.