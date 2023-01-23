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  4. "Namaza başlıyorum" demişti! Bahar Candan önce seccade paylaştı sonra ise... Tepki çekti

"Namaza başlıyorum" demişti! Bahar Candan önce seccade paylaştı sonra ise... Tepki çekti

23.01.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli yarı çıplak pozlar paylaşan ve para kazanmak için soyunan Bahar Candan'ın yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olmuştu. Candan "Namaza başlayacağım" açıklamasından sonra önce seccade paylaştı sonra bikinisiyle erotik pozlar verdi.

"Namaza başlıyorum" demişti! Bahar Candan önce seccade paylaştı sonra ise... Tepki çekti

Yaptığı son paylaşımda alkolü bıraktığını ve namaza başlayacağını açıklayan Candan, namaz için alınması gerekenleri aldığını ve nasıl namaz kılındığını öğrendiğini söylemişti.

Müstehcen pozları, frikikleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken Bahar Candan, "Beni anlayacağınızı düşünüyorum Instagram'ımı kapatacağımı düşünmeyin asla yapmam alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Bir tane uygulamadan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum" demişti.

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Bahar Candan son olarak da seccade paylaşımı yaptı. Fenomenin bu paylaşımın hemen ardından beyaz bikinisiyle evde pozlar vermesi ve bunları paylaşması tepki çekti. Candan'a "Sen hastasın", "Dalga geçer gibi bu ne", "Ayıp ayıp" yorumları geldi.

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