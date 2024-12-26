Narin davasında mütalaa açıklandı! Savcı: Tüm sanıklar suç ortağı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan minik Narin tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Davanın ikinci ayağında savcı mütalaasını okudu. Mütalaada, "Boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiler" ifadeleri de yer aldı. Tüm sanıkların suç ortağı olduğunu belirten savcı, "Sanıklar eylemi müşterek işledi" değerlendirmesinde bulundu.

4 ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında savcı mütalaasını tekrarladı. Savcı mütalaasında sanıkların suç ortağı olduğunu söyledi, Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

'ORGANİZE HAREKET' VURGUSU

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savcı mütalaasını okudu. Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini ifade etti. Savcı, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğuna dikkat çekti.

"İYİ HAL İNDİRİMİNE GİDİLMESİN"

Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran’ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, TCK’nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini istedi.