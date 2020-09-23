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NASA açıkladı! Uluslararası Uzay İstasyonu kaçış manevrası yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu bir cisim yüzünden kaçış manevrası yaptı. NASA'nın açıklamasına göre ISS astronotları, cismin yüksek bir hızla dönen istasyona çarpmasını önlemek için kaçış manevrası yapmak zorunda kaldı.

NASA açıkladı! Uluslararası Uzay İstasyonu kaçış manevrası yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), dünyanın yaklaşık 420 kilometre üzerinde bulunuyor ve Dünya'mızı uzaktan gözlüyor. ISS yörüngesinde ise 27,568 kilometre hızla dönüyor. Bu hız, ISS'e avantaj sağlasa da bir dezavantaj da sunuyor. Zira bu hız nedeniyle ISS'e çarpacak ufak bir cisim bile istasyona zarar verebilir yorumu yapılıyor. Bu zarardan kaçınmak için ise Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar ''kaçış manevraları'' yapmak zorunda kalıyorlar. Tıpkı yapılan son kaçış manevrası gibi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU CİSİM NEDENİYLE MANEVRA YAPTI

NASA'nın açıklamasına göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşan bir cisim ISS'in birkaç kilometre uzağından geçip gidecekti. Fakat ne olur olmaz denilerek durumu sağlama alma adına ISS'in rotası değiştirildi. Böylece istasyon, geçmişte birçok kez yaptığı gibi kaçış manevrası yaptı. Kaçış manevrası sırasında ISS'in 2 Rus ve bir ABD'li astronotu, yaşanabilecek her türlü aksiliğe karşı istasyonu terk edebilmek için Soyuz roketinde hazır bulundu.

ISS

NASA BAŞKANI ISS HAKKINDA TWEET ATTI

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Twitter hesabı üzerinden ISS'in kaçış manevrasına dair bir paylaşım yaptı. Bridenstine paylaşımında ISS'in manevrasının başarılı olduğunu açıkladı. Böylece birçok kişi rahat bir nefes aldı.


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